Xe máy chạy ngược chiều, gây tai nạn trên cầu vượt Ngã Tư Ga

Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn làm 2 người bị thương phải đi cấp cứu và 1 người khác bị xây xát nhẹ. Hai phương tiện là xe máy bị hư hỏng nghiêm trọng và 1 xe máy khác bị trầy xước.

Bước đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do 1 người điều khiển xe máy chạy ngược chiều qua cầu vượt, tông vào xe máy công nghệ.

Trước đó, khoảng 0 giờ cùng ngày, người dân lưu thông qua cầu vượt Ngã Tư Ga thì gặp 1 người đàn ông chạy xe máy ngược chiều. Phương tiện này sau đó tông trực diện 1 xe máy do tài xế công nghệ cầm lái.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AX

Cú tông mạnh làm 2 phương tiện bể nát, 2 người bị thương. Cùng lúc này, xe máy khác do người đàn ông điều khiển bị giật mình, ngã xuống đường nhưng chỉ bị xây xát nhẹ. Ba phương tiện nằm chắn giữa đường.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc, xe máy chạy ngược chiều qua cầu với tốc độ khá nhanh, may mắn các xe ô tô kịp thời phát hiện, nhường đường. Tuy nhiên, sau đó xe máy này gây tai nạn với xe máy khác.

Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra chất kích thích, nồng độ cồn từ tài xế gây tai nạn. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

THU HOÀI - KIẾN VĂN