Hà Tĩnh: Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên hẹn “giải quyết mâu thuẫn”, thu giữ nhiều hung khí

Ngày 13-8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Công an xã Kỳ Hoa vừa kịp thời ngăn chặn vụ nhóm thanh thiếu niên hẹn “giải quyết mâu thuẫn” và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm.

Lực lượng công an thu nhiều hung khí nguy hiểm. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Khoảng 20 giờ ngày 11-8, trong quá trình tuần tra, Công an xã Kỳ Hoa nhận được tin báo về việc H.N.Đ. (SN 2009, trú thôn Hoa Tân, xã Kỳ Hoa) có mâu thuẫn với H.T.H. (SN 2010, trú phường Sông Trí). H.T.H. đã hẹn H.N.Đ. ra khu vực bờ kè thôn Hoa Đông (xã Kỳ Hoa) để “giải quyết mâu thuẫn cá nhân”.

Xác định vụ việc tiềm ẩn nguy cơ xô xát, lực lượng công an nhanh chóng tiếp cận hiện trường, mời H.T.H. về trụ sở làm việc. Tại đây, H.T.H. tự nguyện giao nộp 1 dao mác, 1 dao bầu, 1 thanh kiếm Baton sword, 2 súng ná cao su V10, 1 ná cao su tự chế và 1 súng nhựa tự chế.

H.T.H. khai nhận đã đặt mua số hung khí trên qua nền tảng TikTok nhằm “ra oai” với bạn bè và đe dọa bạn cùng trang lứa.

Nhờ phản ứng nhanh, quyết liệt của lực lượng công an, vụ việc đã được ngăn chặn ngay từ đầu, bảo đảm an toàn cho người dân và tránh hậu quả đáng tiếc. Công an xã Kỳ Hoa sau đó phối hợp Công an phường Sông Trí lập hồ sơ quản lý, giáo dục H.T.H., đồng thời phối hợp gia đình và nhà trường tăng cường răn đe, quản lý.

DƯƠNG QUANG