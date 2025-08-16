Lực lượng Công an Đà Nẵng đã truy tìm và kịp thời giải cứu 2 trường hợp bị "bắt cóc online" tại TP Đà Nẵng.

Công an bàn giao cháu T.N. cho gia đình. Ảnh: CACC

Ngày 16-8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa xác minh, giải cứu thành công trường hợp một cháu bé bị “bắt cóc online”.

Theo đó, chiều tối 15-8, Phòng An ninh mạng nhận thông tin đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin cháu T.N. (sinh năm 2006, trú Hội An Đông, TP Đà Nẵng), hiện tạm trú trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn bị bắt cóc và đối tượng liên hệ người nhà yêu cầu tiền chuộc 400 triệu đồng. Người nhà hiện không liên lạc được với cháu T.N.

Tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng nhận định đây là trường hợp bị “bắt cóc online”. Dựa trên thông tin điều tra, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ chia làm 4 Tổ công tác, tập trung truy tìm cháu N.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày đã phát hiện cháu T.N. tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn đang chat video với đối tượng tại Campuchia. Sau khi tiếp cận, cán bộ Tổ công tác đã động viên, trấn an tinh thần cháu và bàn giao cho gia đình.

Trước đó, ngày 14-8, Phòng Cảnh sát hình sự cũng giải cứu thành công một nữ sinh 18 tuổi bị “bắt cóc online” khi nữ sinh này bị các đối tượng dẫn dụ, lừa đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng.

Gia đình nữ sinh nhận được điện thoại của con gái thông báo cháu đang bị Công an điều tra về việc có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền rất lớn và yêu cầu gia đình phải chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch.

Sau đó, có một đối tượng tự xưng là Công an gọi điện yêu cầu gia đình phải chuyển số tiền 500 triệu đồng cho các đối tượng thì mới thả cháu về.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác minh, truy tìm và giải cứu được nữ sinh khi đang ở trong nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Xuân.

PHẠM NGA