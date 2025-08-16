Điều tra vụ cháy lớn chợ thực phẩm Tam Nông trong đêm

Trước đó, khoảng hơn 22 giờ ngày 15-8, người dân phát hiện lửa bùng lên dữ dội bên trong chợ và nhanh chóng lan rộng.
Nhiều người dùng bình chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành, đồng thời báo chính quyền địa phương. Người dân cho biết, khi ngọn lửa lan ra, phát ra nhiều tiếng nổ, khiến việc dập lửa thêm khó khăn.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Tháp huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường khống chế ngọn lửa và dập tắt đám cháy sau đó.
Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân.