Điều tra vụ cháy lớn chợ thực phẩm Tam Nông trong đêm

Rạng sáng 16-8, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại chợ thực phẩm Tam Nông, xã Tràm Chim, ven tỉnh lộ 844.

Trước đó, khoảng hơn 22 giờ ngày 15-8, người dân phát hiện lửa bùng lên dữ dội bên trong chợ và nhanh chóng lan rộng.

Nhiều người dùng bình chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành, đồng thời báo chính quyền địa phương. Người dân cho biết, khi ngọn lửa lan ra, phát ra nhiều tiếng nổ, khiến việc dập lửa thêm khó khăn.

Hiện trường vụ cháy

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Tháp huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường khống chế ngọn lửa và dập tắt đám cháy sau đó.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân.

NGỌC PHÚC