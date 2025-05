Bộ Công an yêu cầu cung cấp thêm hồ sơ của 4 dự án cây xanh

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có công văn số 1839/YC-ANĐT-P4 đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp thông tin liên quan đến các dự án cây xanh trên địa bàn.

Yêu cầu này nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Trước đó, ngày 22-4-2024, Bộ Công an đã đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 đến năm 2023.

Ngày 23-5-2024 tỉnh này có công văn trả lời và cung cấp các tài liệu liên quan đến hồ sơ dự án trồng, chăm sóc cây xanh kèm theo. Tuy nhiên, hồ sơ UBND tỉnh cung cấp còn thiếu nhiều tài liệu.

Bộ Công an yêu cầu Đắk Lắk cung cấp thêm tài liệu về 4 dự án cây xanh

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục cung cấp hồ sơ dự toán còn thiếu của 4 dự án sau: Trồng cây xanh, thảm cỏ, hoa cây cảnh tại nghĩa trang liệt sỹ, nghĩa trang cán bộ tỉnh và trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Đắk Lắk; Chỉnh trang cây xanh đô thị khu trung tâm hành chính huyện Buôn Đôn. Hai dự án này do Công ty TNHH môi trường đô thị Đắk Lắk làm nhà thầu.

Dự án Trồng, chăm sóc cây xanh khu hành chính thị trấn Ea H'Leo; Trồng và chăm sóc cây xanh khuôn viên đài tưởng niệm huyện Cư Kuin. Hai dự án này do Công ty TNHH cấp thoát nước và dịch vụ môi trường làm nhà thầu.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk gửi hồ sơ tài liệu theo yêu cầu, trước ngày 15-5-2025.

MAI CƯỜNG