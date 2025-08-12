Vụ cô gái bị hành hung ở tỉnh Quảng Ngãi: Xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Chiều 12-8, trao đổi nhanh với PV Báo SGGP, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã chỉ đạo Công an xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi) thụ lý, điều tra, xử lý vụ cô gái ở xã này bị hành hung, đánh đập dã man vào ngày 18-6-2025.

Vị lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi mạng xã hội đăng tải clip và thông tin về vụ việc, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an xã Phước Giang kiểm tra, làm rõ.

Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng công an xác định vụ việc xảy ra đúng như nội dung clip, đối tượng bạo hành là anh trai nạn nhân. “Xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nên Công an xã đang thụ lý giải quyết”, lãnh đạo Công an tỉnh thông tin.

Clip ghi lại cảnh đàn ông cầm ghế nhựa đánh nhiều cái vào đầu cô gái. Ảnh cắt từ camera

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đã xác định đối tượng hành hung là Huỳnh Thanh T. (sinh năm 1991, trú thôn Đồng Vinh, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi), hiện đang làm việc tại TPHCM. Cơ quan chức năng đang liên hệ, mời đối tượng về làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Như Báo SGGP đã đưa tin, hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy, ngày 18-6-2025, T. cùng mẹ là bà N.Th.H. (sinh năm 1969) đến phòng trọ của chị H.T.K.T. (sinh năm 1995, em ruột T.) tại phường Nghĩa Lộ để khuyên em gái về nhà. Trong lúc nói chuyện, T. đã dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái.

Vụ việc xảy ra từ tháng 6, nhưng đến ngày 11-8, chị K.T. mới đăng tải clip và thông tin vụ việc lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái bày tỏ bức xúc. Chỉ sau vài giờ, clip thu hút hàng triệu lượt xem, hàng ngàn lượt chia sẻ, gây phẫn nộ trong dư luận.

NGỌC OAI