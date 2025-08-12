Pháp luật

Thủ đoạn “nuôi khách” trên Zalo: Từ tán tỉnh đến tống tiền hàng tỷ đồng

SGGPO

Công an tỉnh Quảng Trị vừa vận động thành công 3 đối tượng trong đường dây tội phạm mạng xuyên biên giới ra đầu thú. Nhóm này được phân công “nuôi khách” qua Zalo, giả vờ làm quen, tán tỉnh rồi quay clip nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Ngày 12-8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tiếp nhận đầu thú 3 đối tượng gồm: T.Đ.M (SN 2006), L.Đ.L (SN 2001, cùng trú TP Cần Thơ) và T.T.B.Q (sinh năm 2002, trú tỉnh An Giang). Cả 3 từng làm việc cho một tổ chức tội phạm mạng do người Trung Quốc cầm đầu, đặt căn cứ hoạt động tại Campuchia.

1000026578.jpg
Cơ quan công an khai thác nóng đối tượng ra đầu thú

Theo điều tra, đường dây này được tổ chức chặt chẽ thành 3 bộ phận. Nhóm của 3 đối tượng trên thuộc “bộ phận nuôi khách”, một mắt xích quan trọng trong kịch bản lừa đảo. Nhiệm vụ của các đối tượng là sử dụng hàng loạt tài khoản Zalo ảo, tương tác qua lại để tạo độ tin cậy như tài khoản thật, sau đó gửi lời mời kết bạn đến những người được “chỉ định” từ danh sách nạn nhân do kẻ cầm đầu cung cấp.

1000026579.jpg
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ

Khi đã kết bạn, các đối tượng kiên trì nhắn tin, gọi điện, quan tâm hỏi han, tạo cảm giác thân thiết. Sau khi nạn nhân mất cảnh giác, chúng gợi ý thực hiện các cuộc gọi video “nhạy cảm”. Lúc này, cuộc gọi được chuyển sang bộ phận khác để quay phim, ghi hình lại. Có trong tay hình ảnh, video riêng tư, chúng lập tức chuyển sang giai đoạn cưỡng đoạt bằng cách gửi clip kèm lời đe dọa và số tài khoản ngân hàng, buộc nạn nhân phải chuyển tiền, có trường hợp lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời kêu gọi những người từng tham gia đường dây này sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Thông tin liên hệ: 0694100240 - trực ban Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị, địa chỉ 01 Hùng Vương, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Tin liên quan
MINH PHONG

Từ khóa

Công an tỉnh Quảng Trị Cưỡng đoạt Cầm đầu Đầu thú Mất cảnh giác tống tiền tội phạm mạng tại campuchia

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn