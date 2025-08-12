Lừa đầu tư tiền ảo, lãnh 15 năm tù

Sáng 12-8, TAND TPHCM (cơ sở 1) mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Thị Huyền (sinh năm 1971, quê Hải Dương - nay là Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", sau thời gian nghị án kéo dài.

Bị cáo Vũ Thị Huyền tại phiên sơ thẩm. Ảnh: TRÚC GIANG

Theo cáo trạng, ứng dụng “FSP” mà bị cáo Huyền giới thiệu không được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Người dùng phải cài đặt thủ công qua file APK. Trong đó, các đồng tiền kỹ thuật số như SCF, FUSD, USDT, FSP được giới thiệu là có khả năng sinh lời cao, có thể quy đổi ra tiền thật khi lên sàn giao dịch quốc tế.

Lợi dụng lòng tin của những người không am hiểu công nghệ và tài chính, Huyền đã lôi kéo bà Lê Thị Hạnh (trú tại phường Rạch Dừa, TPHCM) đầu tư tiền ảo, hứa hẹn mức sinh lời từ 4-5% mỗi ngày, cam kết hoàn vốn sau 180-360 ngày.

Ngày 19-9-2024, bà Hạnh chuyển cho Huyền tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo chỉ sử dụng một phần nhỏ để mua USDT và FUSD nạp vào hệ thống, còn lại chuyển thành đồng SCF, vốn đã bị đóng băng giao dịch từ tháng 10-2023, không thể quy đổi ra tiền Việt.

Cơ quan điều tra xác định, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của bà Hạnh, sau đó chuyển cho 2 con gái mượn một phần và dùng cho mục đích cá nhân.

Tại tòa, Huyền khai, tham gia đầu tư tiền ảo từ năm 2017, ban đầu rút được tiền nhưng “chỉ rút từ từ”. Bị cáo thừa nhận biết rõ các sàn giao dịch này không được pháp luật cho phép.

Huyền thừa nhận nhận tiền của bà Hạnh nhưng cho rằng, đó là giao dịch đầu tư tự nguyện, bản thân cũng “mất tiền vì đầu tư”. Bị cáo chỉ thừa nhận chiếm dụng hơn 1,2 tỷ đồng của bị hại, phần còn lại là “bà Hạnh tự chấp nhận rủi ro”.

HĐXX nhận định, bị cáo biết rõ rủi ro của việc đầu tư tiền ảo, từng bỏ hàng tỷ đồng đầu tư nhưng vẫn sử dụng chiêu trò “lãi suất cao, thu hồi vốn nhanh” lôi kéo người khác. Bị cáo biết bà Hạnh là người cao tuổi, có điều kiện tài chính nhưng hạn chế hiểu biết về công nghệ, nên đã lợi dụng, dụ dỗ. Ngay từ đầu, bị cáo đã có ý định chiếm đoạt tài sản.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Huyền 15 năm tù, buộc bồi thường cho bị hại 2 tỷ 273 triệu đồng và trả lãi suất theo quy định, cho đến khi thi hành án xong.

TRÚC GIANG