Bắt đối tượng vận chuyển 3,6kg ma túy qua biên giới

Ngày 12-8, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng vận chuyển 3,6kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam.

Trần Trọng G. cùng tang vật

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng gần 20 giờ ngày 10-8, tại khu vực mốc 187, ấp 6, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Trần Trọng G. (sinh năm 1999, ngụ xã Mỹ Quý) vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 3 bịch nylon chứa tinh thể màu trắng, tổng trọng lượng 3,668 kg ma túy đá. Ngoài ra, lực lượng làm nhiệm vụ còn thu giữ tang vật, gồm: 1 xe máy hiệu Honda, 1 điện thoại di động Samsung Galaxy A70 màu xanh, cùng nhiều tài liệu liên quan.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Lê Ngọc Đăng K. (sinh năm 2008, cùng ngụ xã Mỹ Quý) cùng một số tang vật... để làm rõ vai trò liên quan.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

NGỌC PHÚC