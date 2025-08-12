Tuyên án các bị cáo khai thác "cát lậu" quy mô lớn ở Lâm Đồng

Các bị cáo nghe toà tuyên án

Ngày 12-8, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử và tuyên án các bị cáo Trần Văn Thuận (sinh năm 1969), Nguyễn Thị Thúy Nga (sinh năm 1973), Nguyễn Thị Thúy Diễm (sinh năm 1982), Nguyễn Phước Huệ (sinh năm 1977, cùng ngụ xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng), về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, Trốn thuế; bị cáo Hoàng Văn Thảo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2021 đến tháng 4-2024, bị cáo Trần Văn Thuận điều hành Công ty Long Thái Việt và Công ty Phương Nam - Bình Thuận, đã 3 lần tổ chức khai thác trái phép tổng cộng 39.941m³ cát thạch anh, trị giá hơn 5,88 tỷ đồng tại nhiều khu vực ở tỉnh Lâm Đồng, trong đó có phần đất mua từ bị cáo Nguyễn Phước Huệ dù không được cấp phép.

Quá trình khai thác, Thuận không lập hồ sơ, sổ sách, giao dịch qua tài khoản cá nhân để kê khai sản lượng thấp, trốn thuế. Hậu quả, Công ty Long Thái Việt trốn thuế hơn 1,05 tỷ đồng, Công ty Phương Nam - Bình Thuận trốn thuế hơn 2,08 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thúy Nga (Giám đốc đại diện theo pháp luật của Công ty Phương Nam -Bình Thuận) và Nguyễn Thị Thúy Diễm (kế toán bán hàng của 2 công ty nói trên) biết rõ sai phạm nhưng vẫn tiếp tay, đồng phạm tội Trốn thuế.

Còn bị cáo Nguyễn Phước Huệ biết rõ thửa đất do mình quản lý, sử dụng tại xã Sơn Mỹ không được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản nhưng vẫn đồng ý bán cát trên mặt cho Trần Văn Thuận khai thác. Do đó, Huệ được xác định là đồng phạm về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Ngoài ra, bị cáo Hoàng Văn Thảo bịa chuyện quen lãnh đạo, hứa “chạy án” để công ty chỉ bị xử phạt hành chính. Từ tháng 8 đến 20-9-2024, Thảo chiếm đoạt của Thuận và Nga tổng cộng 2,255 tỷ đồng.

Hành vi thiếu trách nhiệm của một số cá nhân thuộc Sở TN-MT Bình Thuận (trước đây) và chính quyền địa phương liên quan đang được tách hồ sơ, tiếp tục điều tra.

Toàn cảnh phiên toà

Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thuận 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, 1 năm tù tội Trốn thuế. Tổng hình phạt bị cáo Thuận phải chấp hành là 4 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Phước Huệ bị kết án 1 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Thúy Nga bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thúy Diễm bị phạt tiền 500 triệu đồng, cùng về tội Trốn thuế.

Nhận mức án nặng nhất là bị cáo Hoàng Văn Thảo bị tuyên phạt 15 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

NGUYỄN TIẾN