Dư nợ tín dụng 4 tháng tại TPHCM và TP Đồng Nai đạt hơn 6 triệu tỷ đồng

Chiều 26-5, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 2 (TPHCM và TP Đồng Nai) cho biết, theo cập nhật mới nhất, tính đến tháng 4-2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn khu vực 2 đạt hơn 6 triệu tỷ đồng, chiếm 31,1% tổng dư nợ toàn hệ thống.

Dòng vốn tín dụng tiếp tục chảy mạnh vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chủ lực. Cụ thể, công nghiệp chế biến tăng 5,8%; xây dựng tăng 3,3%; vận tải - kho bãi tăng 3,1%; bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, xe máy tăng 4,4%; kinh tế hộ tăng 2,7%; nông, lâm, thủy sản tăng 5,4%.

Đáng chú ý, tín dụng cho xuất khẩu và doanh nghiệp công nghệ cao tại TPHCM và TP Đồng Nai ghi nhận mức tăng lần lượt 11,2% và 18,81% trong quý 1-2026.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, tín dụng tại 2 khu vực này tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, bám sát diễn biến phục hồi kinh tế trong bối cảnh môi trường đầu tư - kinh doanh ổn định và hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, đô thị được đẩy mạnh triển khai, bất chấp những biến động từ kinh tế thế giới và áp lực giá dầu.

Xu hướng tăng trưởng tín dụng tại TPHCM và TP Đồng Nai thời gian qua phản ánh rõ nét hiệu quả từ các cơ chế chính sách hiện hành, hoàn toàn phù hợp với định hướng điều hành của NHNN trung ương trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

NHUNG NGUYỄN