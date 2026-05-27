Nhóm cổ phiếu Vingroup ghìm chỉ số, VN-Index giảm gần 10 điểm

Bộ tứ cổ phiếu nhà Vingroup (VIC, VHM, VRE và VPL) đồng loạt giảm, lấy đi gần 12 điểm của VN-Index, chốt phiên VN-Index giảm gần 10 điểm.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 27-5 tiếp tục giảm điểm phiên thứ hai liên tiếp khi nhóm cổ phiếu Vingroup chịu áp lực bán mạnh. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức thấp cho thấy dòng tiền còn khá thận trọng, chủ yếu tập trung ở một số nhóm cổ phiếu thay vì lan tỏa trên diện rộng.

Trong đó, dòng tiền đổ mạnh vào nhóm “cổ phiếu Vua” khiến nhóm này tăng mạnh: OCB tăng 5,73%, TCB tăng 2,28%, TPB tăng 2,85%, MSB tăng 2,39%, VIB tăng 2,27%, SSB tăng 2,58%, ACB tăng 1,61%, SHB tăng 1,45%, VPB tăng 1,63%...

Còn nhóm cổ phiếu tiêu dùng có sự phân hóa: MWG tăng 1,91%, VVS tăng 4,9%, NAF tăng 1,91%; MCH, KDC, BAF, DGW tăng gần 1%. Ngược lại: VPL giảm 4,18%, PET giảm 3,45%, HHS giảm 1,67%; MSN, SBT, VNM giảm gần 1%.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán lại đồng loạt giảm: HCM giảm 1,08%, VIX giảm 1,61%, VND giảm 1,93%; SHS, VCK, TCX, ORS… giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng nghiêng hẳn về sắc đỏ: VHM giảm 4,16%, VIC giảm 1,03%, VRE giảm 4,43%, KDH giảm 1,29%, CEO giảm 1,19%, IDC giảm 1,98%, KBC giảm 1,79%, TCH giảm 1,98%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 9,75 điểm (0,52%) còn 1.874,43 điểm với 174 mã giảm, 143 mã tăng và 49 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tiếp tục tăng 4,08 điểm (1,47%) lên 282,23 điểm với 57 mã tăng, 73 mã giảm và 64 mã đứng giá. Thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 22.200 tỷ đồng, tăng 2.700 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 25.000 tỷ đồng, tăng 4.100 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 5 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 413 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là: VHM hơn 220 tỷ đồng, HPG gần 141 tỷ đồng và VIC gần 102 tỷ đồng.

Tin liên quan VN-Index tăng điểm nhưng sắc đỏ vẫn lấn át

NHUNG NGUYỄN