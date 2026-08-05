Bộ GD-ĐT đang họp báo công bố phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Ngày 5-8, Bộ GD-ĐT họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Quang cảnh buổi họp báo công bố phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chủ trì buổi họp báo có các đồng chí: Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT; Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT).

Tham dự buổi họp báo có đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT, đại diện Bộ Công an cùng các bộ ngành, UBND tỉnh Tuyên Quang...

Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Trước đó, chiều 3-8, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ việc tiêu cực liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, có hình thức công bố thông tin công khai.

Liên quan vụ việc, ngày 17-7, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an quyết định rút vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đến Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Thời điểm đó, cơ quan chức năng đã khởi tố 27 bị can.

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