Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ việc học sinh có hành vi sai trái với giáo viên

Sáng 20-9, Bộ GD-ĐT đã chính thức lên tiếng về việc một học sinh Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) có hành vi sai trái đối với giáo viên.

Hình ảnh từ video vụ việc học sinh lớp 7 ở Hà Nội túm tóc, ghì đầu cô giáo

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội, vào chiều 16-9, tại Trường THCS Đại Kim, phường Định Công, xảy ra việc học sinh B., lớp 7A14 đã có hành vi sai trái đối với giáo viên chủ nhiệm (kéo tóc, ghìm cô giáo xuống, giằng lại đồ chơi) khi cô giáo thu giữ đồ chơi sắc, nhọn, có nguy cơ gây mất an toàn.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám hiệu Trường THCS Đại Kim đã tổ chức cho học sinh nhận lỗi, mời phụ huynh đến làm việc để thống nhất biện pháp giáo dục; kịp thời động viên, ổn định tinh thần cho giáo viên; báo cáo với UBND phường và các cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ GD-ĐT đã có văn bản yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội, Trường THCS Đại Kim báo cáo sự việc; đồng thời có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, UBND phường Định Công đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo khi thực hiện nhiệm vụ.

Bộ GD-ĐT cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống “tôn sư, trọng đạo” của dân tộc ta; trái với những quy định của Chính phủ, của Bộ GD-ĐT về xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Vì vậy, mọi hành vi sai trái đều phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mặt khác, trong việc xử lý học sinh, nhất là đối với các trường hợp đặc biệt, cần cân nhắc các biện pháp phù hợp để vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa đảm bảo tính răn đe và tạo điều kiện cho học sinh sửa sai.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội rút kinh nghiệm, chỉ đạo các nhà trường, đặc biệt là Trường THCS Đại Kim chú trọng công tác xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, dân chủ, không có bạo lực học đường.

Bộ GD-ĐT yêu cầu chú ý công tác giáo dục đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng thầy, cô giáo đối với học sinh; làm tốt công tác tư vấn tâm lý học đường, sớm phát hiện những trường hợp học sinh có biểu hiện bất thường về tâm lý để cùng với gia đình có biện pháp chăm sóc, giáo dục phù hợp; nâng cao năng lực quản trị, điều hành của ban giám hiệu, chủ động và có biện pháp xử lý tình huống mất an toàn trong nhà trường; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, từ sớm các hành vi sai phạm của học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, các cơ quan chức năng của địa phương để đảm bảo an toàn trường học.

Trước đó, ngày 19-9, video ghi lại cảnh một học sinh có hành vi thiếu tôn trọng giáo viên lan truyền trên mạng xã hội. Sự việc được xác định tại Trường THCS Đại Kim, phường Định Công, Hà Nội.

