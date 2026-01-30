Hàng trăm giáo viên mầm non sinh hoạt về phòng chống xâm hại trẻ

Ngày 30-1, tại Trường Mầm non Phước Nguyên (phường Bà Rịa), Cụm Chuyên môn 15 (Sở GD-ĐT TPHCM) tổ chức chuyên đề “Phòng chống xâm hại cho trẻ mầm non”.

Các đại biểu dự hoạt động giáo dục trong chuyên đề

Tham dự chuyên đề có 200 đại biểu là đại diện các xã, phường, cán bộ quản lý, giáo viên của 52 trường mầm non công lập, 57 trường mầm non ngoài công lập và 189 nhóm lớp độc lập trực thuộc cụm.

Các đại biểu tham quan môi trường chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục tại Trường Mầm non Phước Nguyên; tham dự hoạt động giáo dục âm nhạc, hoạt động khám phá xã hội, chơi ngoài trời với 4 nhóm lớp. Nội dung của các hoạt động là dạy cho trẻ quy tắc 5 ngón tay, giải mã vùng riêng tư trên cơ thể bé.

Bà Nguyễn Thị Hà, Phó trưởng Phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, chuyên đề giúp cán bộ quản lý, giáo viên trang bị kiến thức, kỹ năng để bảo vệ trẻ trước nguy cơ bị xâm hại. Đặc biệt, chuyên đề còn dạy trẻ nhận biết những vùng riêng tư, biết nói “không”, biết kêu cứu và tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy hiểm, hình thành kỹ năng tự bảo vệ.

Các hoạt động trong chuyên đề được tổ chức sinh động, hấp dẫn.

KHÁNH CHI