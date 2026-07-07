Chính phủ yêu cầu rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên cả nước

Ngày 7-7, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở tỉnh Tuyên Quang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, là giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận sự quyết liệt, nghiêm túc và khẩn trương vào cuộc của Bộ GD-ĐT, Bộ Công an, UBND tỉnh Tuyên Quang, trong xử lý vụ việc kết quả bài thi môn Toán cao bất thường tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang của Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang.

Vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới ngành giáo dục và toàn xã hội, nhất là trong bối cảnh Đảng và Nhà nước tập trung tạo mọi điều kiện về chủ trương, chính sách, thể chế, ưu tiên mọi nguồn lực, điều kiện để hỗ trợ ngành giáo dục phát triển với tinh thần "giáo dục là quốc sách hàng đầu".

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, đây là vụ việc có tính chất cá biệt, riêng lẻ, không phản ánh kết quả của toàn bộ kỳ thi, sự nỗ lực, cố gắng của toàn ngành giáo dục và thí sinh trên cả nước.

Để bảo đảm khách quan, công bằng, công khai về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Tuyên Quang và toàn quốc, Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương chỉ đạo xử lý vụ việc tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, với yêu cầu: xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân sai phạm, bảo đảm phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân.

Cùng với đó, đề xuất phương án khắc phục hậu quả theo đúng quy chế thi và quy định pháp luật; bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực bị mất cơ hội học tập...

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Đề xuất phương án bảo đảm quyền lợi chính đáng cho thí sinh trước 9-7

Theo kết luận, UBND tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc mất an toàn của kỳ thi, ảnh hưởng nghiêm trọng kết quả kỳ thi trên địa bàn và hình ảnh, uy tín của ngành giáo dục. Đồng thời, khẩn trương rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân; có phương án xử lý, khắc phục hậu quả phù hợp; kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, đánh giá toàn diện, công tâm, khách quan công tác tổ chức, kết quả kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; trao đổi, làm việc với tất cả phụ huynh và học sinh của nhà trường tham gia kỳ thi, trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất Bộ GD-ĐT phương án xử lý cụ thể, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh; hoàn thành trước ngày 9-7.

Chủ động tổ chức họp báo, cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan báo chí; không để vụ việc gây hoang mang trong toàn ngành và địa phương.

Làm rõ vi phạm, trách nhiệm để xử lý nghiêm

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang làm rõ vi phạm, đối tượng trong vụ việc; trách nhiệm của đơn vị, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm; sớm công bố kết quả điều tra; phương án xử lý phải bảo đảm thí sinh đủ điều kiện kịp đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp Bộ Công an, cơ quan liên quan trong xử lý, khắc phục hậu quả; lưu ý bảo vệ, áp dụng phương án có lợi cho quyền học tập hợp pháp của thí sinh theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang, Bộ GD-ĐT xem xét, quyết định phương án khắc phục hậu quả theo thẩm quyền; hoàn thành trước ngày 10-7.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp Bộ Công an, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương trên cả nước; trường hợp phát hiện vấn đề bất thường, kịp thời phối hợp cơ quan chức năng để xử lý. Đồng thời, khẩn trương rà soát quy chế, quy định tổ chức kỳ thi, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong tất cả các khâu của kỳ thi; có văn bản chấn chỉnh, không để tái diễn tình trạng vi phạm quy chế thi và quy định pháp luật. Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp Bộ Công an, UBND tỉnh Tuyên Quang tổng hợp, báo cáo về công tác tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trình Đảng ủy Bộ GD-ĐT, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước trước ngày 9-7.

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