Giáo dục

Hướng dẫn cách tra cứu kết quả khảo sát tuyển sinh vào lớp 6

SGGPO

Ngày 6-7, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, kết quả khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 của 5 trường THCS trên địa bàn TPHCM sẽ được công bố vào 7 giờ sáng mai (7-7).

Học sinh tham dự khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn)
Học sinh tham dự khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn)

Theo đó, học sinh và phụ huynh tra cứu kết quả khảo sát năng lực tuyển sinh vào lớp 6 của 5 trường THCS tại địa chỉ: htttps://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/dang-ky-khao-sat.

Danh sách 5 trường công bố kết quả khảo sát gồm: THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn), THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng), THCS Bình Thọ (phường Thủ Đức), THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú) và THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng).

Để phục vụ cho việc tra cứu kết quả khảo sát, học sinh và phụ huynh sử dụng tên đăng nhập là mã định danh của học sinh, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của học sinh.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên các trường THCS trên địa bàn TPHCM đồng loạt tổ chức khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 vào cùng một ngày (1-7) để giảm tình trạng thí sinh "ảo". Trong đó, đề khảo sát của cả 5 trường đều do Sở GD-ĐT TPHCM ra đề.

Riêng đối với công tác tổ chức khảo sát, chấm bài và công bố kết quả, Sở GD-ĐT TPHCM thực hiện đối với tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, 4 trường còn lại do các địa phương tổ chức.

Trước đó, vào tối 3-7, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố đề khảo sát và đáp án các phần khảo sát năng lực tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn).

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, năm nay, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa dẫn đầu số lượng học sinh đăng ký tham dự khảo sát với 4.225 học sinh, tỷ lệ chọi 1/12,07.

Trong khi đó, Trường THCS Bình Thọ (phường Thủ Đức) có 1.157 thí sinh đăng ký, tỷ lệ chọi đứng thứ nhì với 1/3,67.

Kế đến, Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng) có 812 thí sinh đăng ký, tỷ lệ chọi 1/2,9.

Trường THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú) có 1.186 thí sinh đăng ký, tỷ lệ chọi 1/2,82.

Riêng Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng) có 918 thí sinh đăng ký, tỷ lệ chọi 1/2,62.

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THCS Bình Thọ THCS Nguyễn An Ninh THCS Hoa Lư Bình Trưng Tăng Nhơn Phú THCS-THPT Trần Đại Nghĩa Sở GD-ĐT TPHCM

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