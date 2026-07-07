Giáo dục

Điểm chuẩn khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa là 75,25 điểm

SGGPO

Trưa 7-7, Sở GD-ĐT TPHCM công bố điểm chuẩn khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn) năm học 2026-2027. Năm nay, điểm chuẩn khảo sát là 75,25 điểm; tăng 2 điểm so với 73,25 điểm của năm ngoái. 

Học sinh tham gia khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn) năm học 2026-2027
Học sinh tham gia khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn) năm học 2026-2027

Trước đó, 7 giờ sáng nay (7-7), Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố kết quả khảo sát của hơn 4.200 thí sinh tham gia khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa diễn ra vào ngày 1-7.

Học sinh và phụ huynh có nhu cầu phúc khảo nộp đơn tại Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa từ hôm nay (7-7) đến chậm nhất 16 giờ 30 ngày 9-7. Dự kiến ngày 13-7, kết quả chấm phúc khảo được công bố.

Học sinh trúng tuyển vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa nộp hồ sơ nhập học tại trường từ ngày 8-7 đến chậm nhất 16 giờ 30 ngày 14-7-2026. Sau khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ theo quy định, học sinh không nộp hồ sơ nhập học sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Những học sinh không trúng tuyển lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa hoặc trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ nhập học vẫn được phân bổ chỗ học lớp 6 vào các trường THCS đại trà tại nơi ở thực tế.

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