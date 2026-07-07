Bộ GD-ĐT hướng dẫn các trường đại học xây dựng và công bố quy đổi điểm xét tuyển

Ngày 7-7, Bộ GD-ĐT có công văn hướng dẫn và yêu cầu các trường đại học xây dựng và công bố quy đổi điểm tương đương giữa các tổ hợp xét tuyển năm 2026 dựa trên phổ điểm, bảng bách phân vị. Việc này giúp thí sinh thuận lợi trong việc tìm hiểu, tính toán trong giai đoạn đăng ký xét tuyển từ nay đến 17 giờ ngày 14-7.

Thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Cơ sở đào tạo chủ động xây dựng và công bố quy đổi tương đương

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, dựa trên phổ điểm, bảng bách phân vị của một số tổ hợp truyền thống của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kết quả học tập THPT (điểm học bạ) tại các phụ lục hướng dẫn, các cơ sở đào tạo khẩn trương thực hiện các bước sau:

Thứ nhất, kết hợp với yêu cầu về môn chính xét tuyển của từng chương trình/ngành/nhóm ngành, yêu cầu đặc thù của chương trình, ngành, nhóm ngành, trường và thống kê, đánh giá kết quả học tập các năm trước, cơ sở đào tạo chủ động xây dựng và công bố quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển theo đúng kế hoạch.

Thứ 2, trường hợp có sử dụng kết quả các kỳ thi riêng (đánh giá năng lực, đánh giá tư duy...) và các phương thức khác, căn cứ công bố bách phân vị của các đơn vị tổ chức kỳ thi đánh giá riêng, kết quả học tập của các sinh viên năm trước, cơ sở đào tạo xác định tổ hợp phù hợp nhất (tổ hợp gốc, thường là tổ hợp có hệ số tương quan cao nhất giữa hai kỳ thi) để quy đổi với kết quả kỳ thi riêng, không xây dựng quan hệ bắc cầu. Các cơ sở đào tạo thông báo rõ cho thí sinh và tuân thủ chặt chẽ trong quá trình xét tuyển; đồng thời chủ động và có trách nhiệm giải đáp kết quả quy đổi tương đương điểm trúng tuyển.

Cán bộ tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TPHCM hướng dẫn thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển - Ảnh: THANH HÙNG

Ví dụ: đối với ngành X, điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của tổ hợp A00 (Toán, Vât lý, Hóa học - tổ hợp gốc) là 25/30 điểm, tương ứng với điểm trúng tuyển của kỳ thi riêng là 75/120 điểm; nếu điểm trúng tuyển theo tổ hợp B00 là 24/30 thì không tiếp tục sử dụng điểm này để xác định tương ứng điểm trúng tuyển của kỳ thi riêng.

Thứ 3, trường hợp có sử dụng kết quả điểm học bạ, căn cứ số liệu thống kê về tương quan giữa điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với điểm trung bình các môn học của điểm học bạ, cơ sở đào tạo xây dựng và công bố quy đổi tương đương điểm trúng tuyển, ngưỡng đầu vào cho từng chương trình, ngành, nhóm ngành hoặc lĩnh vực đào tạo; chủ động và có trách nhiệm giải đáp kết quả quy đổi tương đương điểm trúng tuyển.

Đối với các cơ sở đào tạo có tổ chức kỳ thi độc lập theo bài thi tổng hợp, xác định những tổ hợp môn thi tốt nghiệp phù hợp với đặc điểm của bài thi riêng do cơ sở đào tạo tổ chức và khuyến cáo các cơ sở đào tạo khác có thể sử dụng, trong đó làm rõ tổ hợp nào phù hợp nhất để xác định làm tổ hợp gốc; hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở đào tạo trong xây dựng quy đổi điểm trúng tuyển.

Trên cơ sở phổ điểm, bách phân vị các tổ hợp truyền thống của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kết quả điểm học bạ, các trường chủ động xây dựng, công bố quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển theo đúng kế hoạch.

ĐHQG TPHCM công bố quy đổi quy đổi tương đương điểm thi Đánh giá năng lực với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, ngày 7-7, ĐHQG TPHCM đã công bố khung quy đổi tương đương giữa điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tạo cơ sở để các cơ sở đào tạo sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL trong xét tuyển. Việc công bố khung quy đổi góp phần bảo đảm tính thống nhất, công bằng và minh bạch giữa các phương thức tuyển sinh.

Theo Hội đồng Tuyển sinh của ĐHQG TPHCM, khung quy đổi được xây dựng dựa trên phương pháp bách phân vị, tức đối sánh vị trí của thí sinh trong phân bố điểm của từng kỳ thi thay vì quy đổi trực tiếp giữa hai mức điểm tuyệt đối. Cách tiếp cận này giúp phản ánh tương quan năng lực của thí sinh trong từng nhóm phân vị, qua đó bảo đảm tính khách quan khi quy đổi giữa các phương thức đánh giá có cấu trúc và thang điểm khác nhau. Đồng thời, khung quy đổi là căn cứ để các cơ sở đào tạo xác định mức điểm tương đương giữa kết quả kỳ thi ĐGNL và điểm thi tốt nghiệp THPT khi xây dựng bảng quy đổi điểm trúng tuyển của từng ngành, chương trình đào tạo.

Thí sinh tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Bảng bách phân vị được xây dựng từ kết quả cao nhất của mỗi thí sinh trong hai đợt thi ĐGNL năm 2026. Điểm cao nhất đạt 1.139 điểm. Toàn bộ dữ liệu được chia thành 100 nhóm phân vị, từ đó làm cơ sở đối sánh với phân bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trên cơ sở đó, khung quy đổi được xây dựng đối với ba tổ hợp được xác định là có mức độ tương thích cao nhất với cấu trúc bài thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM, gồm A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) và B00 (Toán, Hóa học, Sinh học). Mỗi tổ hợp đều có bảng quy đổi chi tiết theo từng nhóm phân vị, xác định khoảng điểm tương ứng giữa điểm thi Đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hơn 100 cơ sở đào tạo sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL để xét tuyển trong năm 2026 dựa trên khung quy đổi của ĐHQG TPHCM làm căn cứ xây dựng bảng quy đổi điểm trúng tuyển phù hợp với từng ngành, chương trình đào tạo và phương án tuyển sinh của mình. Thí sinh có thể tham khảo khung quy đổi tại địa chỉ https://vnuhcm.edu.vn/bai-viet/dhqg-hcm-cong-bo-khung-quy-doi-tuong-duong-diem-thi-danh-gia-nang-luc-voi-diem-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2026

THANH HÙNG