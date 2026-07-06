Bộ Công an phối hợp làm rõ vụ điểm thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Sáng 6-7, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2026. Tại buổi họp báo, một số cơ quan báo chí đặt câu hỏi liên quan đến vụ việc đang được dư luận quan tâm về kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: MÙA XUÂN

Trả lời nội dung này, đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vụ việc liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh đang được các đơn vị chức năng tập trung điều tra, xác minh.

Đến nay, cơ quan chức năng đã thi hành lệnh giữ người đối với 1 giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục làm rõ những nội dung liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trước đó, tối 5-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.H.D., sinh năm 1998, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi này.

Liên quan vụ việc, như Báo SGGP đã thông tin, sau khi dư luận phản ánh về việc nhiều thí sinh đạt điểm 10 môn Toán tại một điểm thi, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Tuyên Quang quyết định rút toàn bộ bài thi môn Toán đạt điểm 10 để kiểm tra, xác minh có hay không dấu hiệu can thiệp hoặc nâng điểm.

Đồng thời, tỉnh thành lập hội đồng kiểm tra học bạ của toàn bộ thí sinh đạt điểm 10, phân tích kết quả học tập môn Toán qua từng năm.

Cơ quan chức năng cũng làm việc với từng thí sinh, giám thị coi thi môn Toán và lực lượng bảo vệ tại khu vực điểm thi nhằm xác minh các mối quan hệ liên quan, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xác minh.

GIA KHÁNH - MÙA XUÂN