Bộ GD-ĐT: Làm rõ công tác coi thi tại hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang

Đêm 5-7, Bộ GD-ĐT cho biết đang tiếp tục xác minh, làm rõ công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong kết quả thi môn Toán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.H.D. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Đêm 5-7, Bộ GD-ĐT đã thông tin về việc kiểm tra kết quả điểm thi môn Toán tại hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, ngày 2-7, Bộ GD-ĐT đã thành lập tổ công tác kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan đến kết quả thi tại hội đồng thi môn Toán tỉnh Tuyên Quang. Tổ công tác gồm đại diện các đơn vị chức năng của Bộ GD-ĐT và Bộ Công an, làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tổ công tác đã làm việc với ban chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang, rà soát hồ sơ công tác coi thi, chấm thi; kiểm tra quy trình bảo quản bài thi, chấm thi trắc nghiệm; đối chiếu dữ liệu quét bài thi, phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh; phân tích, đối chiếu dữ liệu điểm thi với kết quả học tập của thí sinh; đồng thời yêu cầu các cá nhân liên quan báo cáo, tường trình việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Bước đầu, tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên thuộc hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.

Tổ công tác đã phối hợp, cung cấp thông tin và đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi, các thành viên tại điểm thi và các cá nhân có liên quan (nếu có).

Bộ GD-ĐT yêu cầu ban chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang rà soát toàn diện các khâu tổ chức thi, làm rõ những nghi vấn, bất thường, xử lý nghiêm các vi phạm nếu được xác định và thông tin kịp thời tới công luận khi có kết quả xác minh chính thức.

Quan điểm của Bộ GD-ĐT là xử lý vụ việc với tinh thần khẩn trương, khách quan, công bằng, đúng quy chế và đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tính nghiêm túc, trung thực của kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, phản ánh khách quan, chính xác trên cơ sở các thông tin chính thức do cơ quan có thẩm quyền công bố; tránh suy diễn hoặc lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng trong thời gian các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Tối 5-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang, thông tin, đơn vị đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.H.D. (sinh năm 1998, là giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp sáng 1-7, kết quả của học sinh trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã gây chú ý. Hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm Toán trở lên; trong đó hơn 140 em đạt điểm tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.

LÂM NGUYÊN