Giáo dục

Nộp hồ sơ nhập học lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa chậm nhất ngày 14-7

SGGPO

Sáng 7-7, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố kết quả khảo sát của hơn 4.200 thí sinh tham gia khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn) và 4 trường THCS tuyển sinh theo hình thức khảo sát năm học 2026-2027 trên địa bàn TPHCM. 

Học sinh tham gia kỳ khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn)
Học sinh tham gia kỳ khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn)

Danh sách 5 trường công bố kết quả khảo sát sáng nay gồm: THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn), THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng), THCS Bình Thọ (phường Thủ Đức), THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú) và THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng).

Học sinh và phụ huynh tra cứu kết quả khảo sát năng lực tuyển sinh vào lớp 6 của 5 trường THCS tại địa chỉ: htttps://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/dang-ky-khao-sat.

Cách tra cứu như sau: tên đăng nhập là mã định danh của học sinh, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của học sinh.

Học sinh và phụ huynh có nhu cầu phúc khảo nộp đơn tại Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa từ hôm nay (7-7) đến chậm nhất 16 giờ 30 ngày 9-7. Dự kiến ngày 13-7, các trường công bố kết quả chấm phúc khảo.

Học sinh trúng tuyển vào lớp 6 sẽ nộp hồ sơ nhập học tại trường từ ngày 8-7 đến chậm nhất 16 giờ 30 ngày 14-7-2026.

Sau khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ theo quy định, học sinh không nộp hồ sơ nhập học, trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Những học sinh không trúng tuyển lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa và 4 trường THCS nói trên vẫn được phân bổ chỗ học lớp 6 vào các trường THCS đại trà tại nơi ở thực tế.

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