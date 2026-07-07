Giáo dục

Trường THCS Nguyễn An Ninh nhận hồ sơ nhập học lớp 6 từ ngày 9 đến 10-7

SGGPO

Ngày 7-7, Hội đồng khảo sát đánh giá năng lực học sinh vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng, TPHCM) năm học 2026-2027 thông báo kết quả khảo sát và kế hoạch tiếp nhận hồ sơ nhập học.

Học sinh dự khảo sát tại Trường THCS Nguyễn An Ninh.
Học sinh dự khảo sát tại Trường THCS Nguyễn An Ninh.

Thí sinh tra cứu kết quả khảo sát trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của TPHCM tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/.

Những học sinh đạt từ 66,5 điểm trở lên đến trực tiếp Trường THCS Nguyễn An Ninh (số 1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tam Thắng) để nộp hồ sơ và xác nhận nhập học trong thời gian từ 8 giờ ngày 9-7 đến 16 giờ 30 ngày 10-7.

Hồ sơ gồm: bản sao giấy khai sinh; bản chính học bạ hoàn thành chương trình tiểu học; giấy xác nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có); các chứng chỉ tiếng Anh, Tin học, chứng nhận hoàn thành phổ cập bơi và minh chứng đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, thành phố hoặc quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức (nếu có).

Sau thời hạn trên, những học sinh không đến xác nhận và nộp hồ sơ sẽ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

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Kỳ khảo sát năm nay có hơn 800 thí sinh tham dự.

Đối với trường hợp có nguyện vọng phúc khảo, nhà trường tiếp nhận đơn đến 16 giờ 30 ngày 10-7. Kết quả phúc khảo sẽ được công bố vào ngày 13-7, danh sách trúng tuyển chính thức được công bố vào ngày 15-7.

Trường THCS Nguyễn An Ninh là 1 trong 5 trường tại TPHCM tổ chức khảo sát đánh giá năng lực để tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. Kỳ khảo sát diễn ra ngày 1-7, thu hút hơn 800 học sinh tham dự.

KHÁNH CHI

Từ khóa

Hội đồng khảo sát đánh giá năng lực học sinh vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn An Ninh phường Tam Thắng TPHCM năm học 2026-2027 kết quả khảo sát tiếp nhận hồ sơ nhập học

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