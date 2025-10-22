Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt

Chiều 22-10, Tổ công tác số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM do đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm Tổ trưởng giám sát thực hiện kế hoạch số 249-KH/UBKTTW ngày 24-7-2025, của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương tại Đảng ủy phường Diên Hồng, Hòa Hưng và Vườn Lài.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh phát biểu kết luận buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Đảng ủy 3 phường cho biết, ngay sau khi thành lập phường, Đảng ủy các phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND TPHCM. Trong đó, trọng tâm là các nội dung liên quan đến việc sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách bảo đảm ổn định, thông suốt trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân.

Đại diện Đảng ủy phường Diên Hồng báo cáo với tổ giám sát

Đảng ủy 3 phường đã kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức học tập, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Đại diện Đảng ủy phường Hòa Hưng báo cáo với tổ giám sát

Lãnh đạo Đảng ủy 3 phường đã kiến nghị với tổ giám sát một số nội dung liên quan đến hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm dịch vụ công; kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, công tác số hóa; biên chế nhân sự, vị trí việc làm; cơ sở vật chất làm việc…

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, công chức, viên chức của các phường để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt. Đồng chí khẳng định, tổ giám sát sẽ ghi nhận tất cả kiến nghị của các phường để báo cáo cấp trên, sớm có phương án giải quyết tháo gỡ.

VĂN ANH