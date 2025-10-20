Nâng cao hiệu quả khuyến công sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động khuyến công, tăng liên kết vùng nhưng cũng đặt ra những vấn đề trong điều hành, phân bổ nguồn lực và bảo đảm tiến độ.

Sáng 20-10, tại tỉnh Tây Ninh, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công thương) phối hợp với Sở Công thương tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Khuyến công khu vực phía Nam năm 2025.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cho biết, thời gian qua, công tác khuyến công tiếp tục là công cụ chính sách quan trọng nhằm tiếp sức, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở vượt khó, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công phát biểu khai mạc hội nghị

Do đó, hội nghị được tổ chức nhằm thảo luận, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức bộ máy và chính sách khuyến công tại địa phương; tăng cường phối hợp giữa trung ương và địa phương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tiết kiệm năng lượng và phát triển kinh tế xanh; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa hiệu quả hoạt động khuyến công trong vùng.

Theo ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tây Ninh, khu vực phía Nam là vùng kinh tế năng động, có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, dịch vụ và là trung tâm kết nối sản xuất - tiêu thụ hàng hóa của cả nước.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Quang Hùng phát biểu đề dẫn tại hội nghị

Với vị trí cửa ngõ giao thương quốc tế, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và nguồn lao động dồi dào, các địa phương trong vùng, trong đó có Tây Ninh, đang nỗ lực khai thác lợi thế, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển theo hướng xanh và bền vững.

Hội nghị là dịp để các địa phương cùng nhìn lại kết quả hoạt động khuyến công, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn vượt khó, phát triển bền vững; giúp hoạt động khuyến công tiếp tục là cầu nối quan trọng giúp phát huy lợi thế địa phương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp khu vực phía Nam.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các Sở Công thương khu vực phía Nam đã chia sẻ, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến khuyến công. Theo đó, sau sáp nhập tỉnh và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nguồn lực được tập trung, giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận hỗ trợ hiệu quả, tránh trùng lặp và dàn trải.

Mô hình chính quyền hai cấp giúp rút ngắn quy trình xét duyệt, giám sát và tăng tính chủ động trong hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại đặt ra, như sự chênh lệch về tốc độ phát triển giữa các địa phương trước đây, nguồn nhân lực khuyến công cơ sở còn mỏng và công tác chuyển đổi số chưa đồng bộ.

Điều này đặt ra vấn đề để các địa phương cần tiếp tục triển khai chính sách khuyến công gắn với quy hoạch phát triển công nghiệp nông thôn, tăng cường liên kết vùng, hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị, xây dựng cơ sở dữ liệu số và hình thành mạng lưới khuyến công liên vùng, thúc đẩy sản xuất xanh và bền vững.

QUANG VINH