TPHCM thành lập 19 Tổ công tác giám sát Đảng ủy các địa phương, đơn vị

Thành ủy TPHCM vừa ban hành quyết định thành lập Tổ Công tác giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 249-KH/UBKTTW, ngày 24-7-2025 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tổ 1 do đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm Tổ trưởng. Giám sát các xã, phường: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, Phú An, và Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tổ 2 do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Tổ trưởng. Giám sát các xã, phường: Thủ Đức, Bình Trưng, Bà Rịa, Tam Long, Long Hương, Hiệp Phước, Cần Giờ, Thạnh An, Bình Khánh, An Thới Đông, Bàu Bàng, Trừ Văn Thố, và Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Tổ 3 do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, làm Tổ trưởng. Giám sát các xã, phường: Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú, Phú Giáo, Phước Hòa, Đất Đỏ, và Đảng ủy UBND TPHCM.

Tổ 4 do đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, làm Tổ trưởng. Giám sát các xã, phường: Thới An, Tân Thới Hiệp, Trung Mỹ Tây, An Phú Đông, Đông Hưng Thuận, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Tân Sơn.

Tổ 5 do đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, làm Tổ trưởng. Giám sát các xã, phường: Phước Long, Long Trường, Long Bình, Tân Hưng, Tân Mỹ, Phú Thuận, Tân Thuận, Bình Cơ, Long Phước.

Tổ 6 do đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, làm Tổ trưởng. Giám sát các xã, phường: Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Bình Lợi Trung, Bình Quới, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây.

Tổ 7 do đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, làm Tổ trưởng. Giám sát các xã, phường: Ngãi Giao, Kim Long, Bình Giã, Xuân Sơn, Châu Đức, Nghĩa Thành, Phú Mỹ, Tân Thành, Châu Pha.

Tổ 8 do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm Tổ trưởng. Giám sát các xã, phường: Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Hội Tây, An Hội Đông, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình.

Tổ 9 do đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, làm Tổ trưởng. Giám sát Đảng ủy các xã, phường: Tân Uyên, Vĩnh Tân, An Đông, Chợ Quán, Chợ Lớn, Long Điền, Long Hải, Phước Hải, và Đảng ủy Quân sự TPHCM.

Tổ 10 do đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm Tổ trưởng. Giám sát các xã, phường: Tân Khánh, Tân Hiệp, Diên Hồng, Hòa Hưng, Vườn Lài, Dầu Tiếng, Thanh An, Long Hòa, Minh Thạnh.

Tổ 11 do đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, làm Tổ trưởng. Giám sát các xã, phường: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Phú Lợi.

Tổ 12 do đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, làm Tổ trưởng. Giám sát các xã, phường: Tam Bình, Tân Hải, Long Sơn, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Nhà Bè, Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh.

Tổ 13 do đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, làm Tổ trưởng. Giám sát các xã, phường: Bình Tây, Bình Tiên, Phú Lâm, Bình Phú, Bắc Tân Uyên, Thường Tân, Cát Lái, Hiệp Bình, An Khánh.

Tổ 14 do đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm Tổ trưởng. Giám sát các xã, phường: Tân Phước, Lái Thiêu, Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo, Tân Hòa.

Tổ 15 do đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm Tổ trưởng. Giám sát các xã, phường: Xóm Chiếu, Vĩnh Hội, Khánh Hội, Minh Phụng, Bình Thới, Phú Thọ, Hòa Bình, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Phú Nhuận.

Tổ 16 do đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, làm Tổ trưởng. Giám sát các xã, phường: Bình Dương, Bến Cát, Long Nguyên, Tây Nam, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Thới Hòa.

Tổ 17 do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm Tổ trưởng. Giám sát các xã, phường: Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Phước Thành, An Long.

Tổ 18 do đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, làm Tổ trưởng. Giám sát các xã, phường: Thuận An, Thuận Giao, Bình Hòa, An Phú, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm, Hòa Hiệp.

Tổ 19 do đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, làm Tổ trưởng. Giám sát các xã, phường, đặc khu: Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định, Cầu Ông Lãnh, Dĩ An, Hồ Tràm, Bình Châu, Côn Đảo.

Các Tổ công tác có nhiệm vụ, quyền hạn xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, đề cương hướng dẫn báo cáo của tổ để thực hiện giám sát theo Kế hoạch 249; làm việc trực tiếp với các tổ chức đảng được phân công phụ trách; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Tổ công tác.

Các Tổ công tác được trưng tập, sử dụng một số cán bộ, chuyên viên của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các sở, ngành của thành phố thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Tổ công tác.

Thành ủy TPHCM cũng ban hành kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 249-KH/UBKTTW, ngày 24-7-2025 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Kế hoạch trên nhằm chủ động nắm tình hình toàn diện, xuyên suốt để đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời phát hiện những cách làm, giải pháp đột phá, sáng tạo để nhân rộng, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó đảm bảo đồng bộ, thông suốt tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

