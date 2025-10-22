Hiệu quả rõ rệt từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở TPHCM

Công an TPHCM được Bộ Công an đánh giá là đơn vị Công an địa phương có khối lượng sắp xếp lớn nhất nhưng khoa học và ổn định nhất.

Ngày 22-10, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tại hội nghị, nhiều cơ quan, đơn vị đã trình bày tham luận, chia sẻ những kết quả nổi bật cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 18 gắn với thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau hợp nhất.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh cho biết, MTTQ Việt Nam Thành phố đã giảm gần 52% biên chế sau sắp xếp, từ 891 xuống còn 457 người, với 10 ban chuyên môn thay vì 32 đơn vị cấp phòng trước đây. Song song tinh giản, Mặt trận tập trung nâng cao chất lượng cán bộ, tổ chức 2 lớp tập huấn cho 168 Chủ tịch MTTQ cấp cơ sở nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức trong mô hình tổ chức mới.

Trong giai đoạn tới, Đảng ủy MTTQ Việt Nam Thành phố tiếp tục kiện toàn bộ máy theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ Mặt trận, đáp ứng yêu cầu công tác vận động, tập hợp nhân dân trong thời kỳ chuyển đổi số.

Đồng chí Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM cho biết, ngay sau hợp nhất, UBND Thành phố đã ban hành Đề án tổng thể sắp xếp cơ quan chuyên môn, hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện nghiêm nguyên tắc “một cơ quan làm nhiều việc, một việc chỉ giao một cơ quan chịu trách nhiệm”. Từ đó, bộ máy hành chính Thành phố tinh gọn rõ rệt, khắc phục tình trạng chồng chéo, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn.

Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế vẫn là khâu khó, ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân, tổ chức; công tác bố trí nhân sự đôi lúc chưa sát sở trường. Đảng ủy UBND Thành phố kiến nghị cần tăng cường tuyên truyền, tạo đồng thuận trong cán bộ, nhân dân; đồng thời tiếp tục phân cấp, ủy quyền và chuyển đổi số mạnh mẽ để nâng cao tính chủ động, linh hoạt của bộ máy hai cấp.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Trần Văn Nam tham luận tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham luận tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, cho biết, Công an TPHCM là đơn vị có sự sắp xếp rất lớn với hơn 30.000 lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ. Quá trình sắp xếp bộ máy, Công an TPHCM được Bộ Công an đánh giá là đơn vị Công an địa phương sắp xếp lớn nhất nhưng khoa học và ổn định nhất.

Sau hai đợt sắp xếp, Công an TPHCM đã giảm 46 đơn vị cấp phòng và hơn 200 đơn vị cấp đội. Nhờ đó, công tác chỉ đạo, điều hành được rút ngắn tầng nấc, tập trung nguồn lực về cơ sở - nơi trực tiếp thực hiện phục vụ đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ nhân dân. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm hơn 36% so với cùng kỳ. Công an Thành phố kiến nghị đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cho công an cơ sở và có chính sách đặc thù phù hợp với đặc thù công tác an ninh trật tự tại đô thị đặc biệt.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM tham luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ở cơ sở, Đảng ủy phường Thủ Đức triển khai nhiều mô hình sau hợp nhất, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong phục vụ người dân. Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết cho biết, phường đã ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho bộ phận tiếp dân, vận hành trung tâm hành chính công hiện đại từ nguồn xã hội hóa, ứng dụng robot hỗ trợ người dân làm thủ tục nhanh, tiện lợi.

Bên cạnh đó, phường tăng cường giám sát các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, xây dựng, tài sản công; chủ động phối hợp giải quyết kiến nghị cử tri. Dù khối lượng công việc tăng cao, Đảng ủy phường vẫn kiên trì kiện toàn tổ chức, đào tạo công chức theo vị trí việc làm, thúc đẩy chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Từ thực tiễn vận hành bộ máy sau sắp xếp, Bí thư Đảng ủy xã Đất Đỏ Đỗ Thị Hồng cho biết, thời gian đầu triển khai mô hình mới, xã gặp không ít lúng túng trong tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, nhờ duy trì đánh giá định kỳ theo ngày, tuần, tháng, quý, các khó khăn được phát hiện và xử lý kịp thời, giúp bộ máy nhanh chóng ổn định, phục vụ tốt hơn cho nhân dân.

Bí Thư Đảng uỷ xã Đất Đỏ kiến nghị Thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện để cấp xã có đủ thẩm quyền, nguồn lực và hành lang pháp lý thực thi nhiệm vụ; đồng thời tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, cần tận dụng cơ sở dữ liệu sẵn có để nâng cao hiệu quả xử lý công việc, giúp cán bộ cơ sở có thêm thời gian nghiên cứu, tư duy, sáng tạo để gần dân hơn.

THU HƯỜNG - VĂN MINH