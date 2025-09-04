Bổ nhiệm Ban Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM và PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM trao quyết định bổ nhiệm cho Giám đốc, Phó Giám đốc HCDC

Theo đó, BS-CK2 Nguyễn Hồng Tâm được bổ nhiệm làm Giám đốc, cùng với 8 Phó Giám đốc gồm: ThS-BS Nguyễn Kiều Uyên, BS-CK2 Nguyễn Viết Điện, ThS-BS Lê Hồng Nga, BS-CKI Nguyễn Ngọc Thùy Dương, TS Vũ Xuân Đán, BS-CK2 Ngô Hồng Quang, BS-CK2 Nguyễn Văn Lên và BS-CK2 Hà Văn Thanh.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh, đây là một ngày đặc biệt đối với ngành y tế TPHCM khi 3 CDC chính thức hợp nhất thành một. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước ngoặt về tổ chức mà còn mở ra cơ hội xây dựng một tập thể đoàn kết, mạnh mẽ, đủ năng lực gánh vác trọng trách lớn trong công tác y tế dự phòng cho thành phố mới.

“Giai đoạn đầu có thể còn nhiều khó khăn, song với sự đồng lòng và sẻ chia, tập thể mới sẽ vượt qua thách thức, vươn lên đáp ứng yêu cầu không chỉ của TPHCM mà còn hướng tới tầm khu vực”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng kỳ vọng.

Thay mặt tập thể Ban Giám đốc mới, BS-CK2 Nguyễn Hồng Tâm bày tỏ lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã tin tưởng bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo HCDC. Trong bối cảnh TPHCM được định hướng phát triển thành siêu đô thị, là trung tâm kinh tế - tài chính của khu vực thì công tác đảm bảo an ninh y tế, trong đó có phòng chống dịch hiệu quả, là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm góp phần giữ cho thành phố bình yên để phát triển. Đồng thời cam kết sẽ cùng tập thể Ban giám đốc đem hết khả năng và công sức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng HCDC thành một tập thể đoàn kết, dân chủ, vững mạnh và không ngừng nâng cao năng lực.

HCDC được thành lập theo Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 28-8-2025 của UBND TPHCM, trên cơ sở hợp nhất HCDC, CDC Bình Dương và CDC Bà Rịa – Vũng Tàu. Việc hợp nhất nhằm xây dựng một đơn vị đầu não duy nhất chịu trách nhiệm về kiểm soát bệnh tật, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân thành phố.

THÀNH SƠN