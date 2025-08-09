Bổ sung hàng loạt chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non

Chính sách hiện hành mới chỉ quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, thì dự thảo nghị định mới tập trung vào phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trên phạm vi cả nước.

Dự kiến sẽ trợ cấp tối thiểu 1 năm tiền lương cơ bản cho giáo viên mầm non công lập cam kết công tác ít nhất 5 năm

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi vừa được gửi đến Bộ Tư pháp để thẩm định.

Dự thảo Nghị định này được xây dựng để thay thế các quy định trước đây, đặc biệt là Nghị định số 20/2014/NĐ-CP và Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, mở rộng phạm vi và bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ.

Nếu như nghị định hiện hành (Nghị định số 20/2014/NĐ-CP) chỉ quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi thì dự thảo nghị định mới tập trung vào phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trên phạm vi cả nước. Các chính sách hỗ trợ bao gồm quy định về trách nhiệm của các cơ quan, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, điều kiện đảm bảo và lộ trình thực hiện.

Theo dự thảo, đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Về cơ sở vật chất, đến năm 2028, các cơ sở giáo dục mầm non được bố trí đủ trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, trong đó có ít nhất 80% phòng học kiên cố trở lên. Đến năm 2030, mục tiêu là 100% phòng học kiên cố.

Về đội ngũ giáo viên, đến năm 2030 đảm bảo đủ số lượng giáo viên mầm non theo định mức quy định và đáp ứng nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập điều chỉnh cũng đã được nêu rõ. Theo đó, đối với cấp xã, tỷ lệ huy động trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đến lớp đạt ít nhất 90% (85% đối với xã đặc biệt khó khăn). Tỷ lệ trẻ em từ 3 đến 5 tuổi hoàn thành chương trình đạt ít nhất 85% (80% đối với xã đặc biệt khó khăn). Đối với cấp tỉnh: Có ít nhất 85% số xã ở vùng đặc biệt khó khăn và 90% số xã ở vùng còn lại được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Đặc biệt, ở nhóm dành riêng cho vùng khó khăn, ngân sách nhà nước hỗ trợ mua giấy, truyện tranh, đồ dùng học tập, chăn, màn, đồ dùng cá nhân cho trẻ bán trú với mức 1.350.000 đồng/trẻ em/năm học; hỗ trợ tiền điện, nước: 5KW điện/tháng/trẻ em và 1 m3 nước/tháng/trẻ em bán trú, không quá 9 tháng/năm học; hỗ trợ kinh phí trông trưa: 700.000 đồng/tháng/nhóm trẻ em, không quá 9 tháng/năm học, với các định mức cụ thể cho nhóm trẻ 3-4 tuổi và 4-5 tuổi.

Bên cạnh đó, hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tối thiểu 3.900.000 đồng/tháng/45 trẻ em, không quá 5 lần mức hỗ trợ/tháng và không quá 9 tháng/năm học; hỗ trợ cơ sở vật chất một lần cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập (dân lập, tư thục) ở vùng khó khăn tối thiểu 50.000.000 đồng/cơ sở.

Ở nhóm chính sách dành riêng cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em con của công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp học tại cơ sở dân lập, tư thục: 150.000 đồng/tháng/trẻ em, không quá 9 tháng/năm học.

Mức hỗ trợ tiền ăn trưa (hiện là từ 160.000 đồng/tháng) được nâng lên 360.000 đồng/tháng/trẻ em, không quá 9 tháng/năm học. Mức tăng này tương ứng với việc tăng từ 10% lên 15% mức lương cơ sở.

Dự thảo cũng thiết kế nhóm chính sách hướng đến thu hút giáo viên và hỗ trợ nhân viên; theo đó trợ cấp tối thiểu 1 năm tiền lương cơ bản cho giáo viên mầm non công lập mới từ năm học 2025-2026 cam kết công tác ít nhất 5 năm; trợ cấp kinh phí hàng tháng cho nhân viên công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng đặc biệt khó khăn: 960.000 đồng/tháng (khoản này không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội).

ANH PHƯƠNG