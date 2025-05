Đề xuất phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi.

Tờ trình dự thảo nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trình bày cho biết, nghị quyết áp dụng đối với người học là trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 5 trong các cơ sở giáo dục mầm non (không bao gồm các cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nghị quyết sẽ tập trung giải quyết các vấn đề, đó là hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi trên phạm vi toàn quốc vào năm 2030. Việc phổ cập được thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm các điều kiện phổ cập theo quy định; huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển giáo dục mầm non dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật.

Chính phủ sẽ ban hành cơ chế, chính sách cụ thể nhằm phát triển mạng lưới trường, lớp; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; bảo đảm đủ giáo viên theo định mức; cấp kinh phí hoạt động cho các cơ sở công lập và điều chỉnh chính sách với trẻ em, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên bậc mầm non.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh sự cần thiết ban hành nghị quyết nhằm đảm bảo trẻ em 3 đến 5 tuổi được đến trường, phát triển toàn diện, chuẩn bị vào lớp một. Đây là bước tiến trong hiện thực hóa công bằng giáo dục và thể hiện rõ vai trò của Nhà nước trong chăm lo thế hệ tương lai.

Về cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện, Ủy ban tán thành giao Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách, đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, làm rõ quy định về đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu để tránh trùng lặp với các chương trình, đề án đang triển khai.

Về nguồn lực thực hiện, Ủy ban cho rằng, để hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi vào năm 2030, cần nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực rất lớn. Cụ thể, về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổng dự toán kinh phí để thực hiện giai đoạn 2026-2030 là 116.314,1 tỷ đồng, cơ quan chủ trì soạn thảo cần xác định lộ trình giai đoạn 2026 - 2030. Có ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nêu quan điểm lựa chọn phương án đề xuất để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về đội ngũ giáo viên, Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xác định rõ số biên chế giáo viên mầm non cần bổ sung giai đoạn 2026 - 2030, báo cáo cấp có thẩm quyền, xem xét, quyết định. Có ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để giảm bớt áp lực về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất từ ngân sách nhà nước.

LÂM NGUYÊN