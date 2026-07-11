Hai chiếc xe sang của bà Trương Mỹ Lan sẽ được bàn giao cho chủ mới

Hai chiếc xe ô tô Maybach và BMW của bà Trương Mỹ Lan sẽ được bàn giao cho chủ mới sau khi đấu giá thành. Riêng xe Lexus tiếp tục giảm giá lần 2 vì chưa có người mua trúng đấu giá.

Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM vừa công bố một số quyết định về việc bàn giao thêm nhiều tài sản của bà Trương Mỹ Lan cho các cá nhân trúng đấu giá sau khi các tài sản này được đấu giá thành.



Xe ô tô biển số 50LDxxx, 5 chỗ, màu xanh, nhãn hiệu BMW, sản xuất năm 2015 sẽ được bàn giao cho ông Đ.P.Q.T (ngụ Lâm Đồng) vào ngày 14-7-2026

Cụ thể, xe ô tô Maybach 4 chỗ, màu trắng, biển số tứ quý 9 sản xuất năm 2011 sẽ được bàn giao cho người trúng đấu giá là bà N.T.H.N. (ngụ Hà Nội) vào ngày 15-7-2026.

Trước đó, vào ngày 22-5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM đã tổ chức đấu giá trực tuyến chiếc Maybach này với giá khởi điểm hơn 7 tỷ đồng. Sau 56 lượt trả giá, bà N.T.H.N. đã trúng đấu giá với mức giá 16,6 tỷ đồng và đã nộp đủ số tiền này.

Tương tự, xe ô tô biển số 50LD-069.47, 5 chỗ, màu xanh, nhãn hiệu BMW, sản xuất năm 2015 sẽ được bàn giao cho ông Đ.P.Q.T. (ngụ Lâm Đồng) vào ngày 14-7-2026.

Trước đó, cũng vào ngày 22-5, chiếc xe BMW đã được đưa ra đấu giá trực tuyến lần 1 với giá khởi điểm hơn 966 triệu đồng, nhưng không có người mua trúng đấu giá. Sau khi giảm giá lần 1 (giảm 9%), ngày 30-6, chiếc xe tiếp tục được đưa ra đấu giá lần 2. Ông Đ.P.Q.T. đã trúng đấu giá với mức giá 879 triệu đồng và đã nộp đủ số tiền này.

Ngoài 2 xe sang trên, xe ô tô nhãn hiệu Lexus, sản xuất năm 2013 đã qua sử dụng, đang bị hư pin, không thể di chuyển được nhưng vẫn nổ máy... vẫn chưa bán đấu giá thành sau 2 lần đưa ra đấu giá.

THADS TPHCM đã ban hành quyết định giảm giá lần 2 đối với xe Lexus này, mức giảm 9%. Giá khởi điểm của lần bán đấu giá liền kề là 698 triệu đồng, như vậy, giá sau khi giảm là 635 triệu đồng.

Cũng trong tháng 5-2026, hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan đã được đấu giá thành. Trong đó, túi xách nhãn hiệu HERMES size 30 màu trắng có giá trúng đấu giá hơn 2,5 tỷ đồng; túi xách nhãn hiệu HERMES size 25 màu trắng có giá trúng đấu giá hơn 11,6 tỷ đồng. Hai chiếc túi đã được bàn giao cho người trúng đấu giá.

Bà Trương Mỹ Lan hiện chấp hành án tù chung thân về nhiều tội danh trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Trong giai đoạn 2 của vụ án, tòa buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.081 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu (43.108 người). Các tài sản như xe sang Maybach, BMW, Lexus, hai túi xách Hermès bạch tạng... là các tài sản cơ quan điều tra kê biên trong quá trình điều tra, giải quyết vụ án và được cơ quan thi hành án đưa ra đấu giá để thi hành án.

SONG MAI - CẨM NƯƠNG