Chuẩn bị đấu giá lần 3 chiếc xe Lexus của bà Trương Mỹ Lan

Ngày 21-7, Thi hành án dân sự TPHCM có thông báo về việc đấu giá lần thứ 3 đối với chiếc xe ô tô hiệu Lexus của bà Trương Mỹ Lan.

Chiếc Lexus của bà Trương Mỹ Lan tiếp tục đưa ra đấu giá

Theo đó, chiếc ô tô biển số 51A-942.85, 5 chỗ, màu đen, nhãn hiệu Lexus, sản xuất năm 2013. Hiện trạng xe đã qua sử dụng, bị hư pin, không thể di chuyển nhưng vẫn nổ máy.

Sau 2 lần giảm giá, chiếc ô tô này tiếp tục đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 635 triệu đồng, tiền đặt trước 127 triệu đồng (tương đương 20% giá khởi điểm).

Thời gian tổ chức đấu giá vào 9 giờ 30 phút ngày 11-8; hình thức đấu giá trực tiếp, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM. Người tham gia đấu giá có thể đăng ký xem tài sản đấu giá, giấy tờ sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM, từ ngày 3 đến ngày 5-8 (giờ hành chính).

Bà Trương Mỹ Lan hiện chấp hành án tù chung thân về nhiều tội danh trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Ở giai đoạn 2 của vụ án, tòa buộc bà có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.081 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu (43.108 người).

Trước đó, chiếc ô tô Maybach 4 chỗ, biển số 9999, với giá trúng đấu giá 16,6 tỷ đồng và xe ô tô BMW với giá trúng đấu giá 879 triệu đồng đã được Thi hành án dân sự TPHCM bàn giao cho 2 người mua trúng đấu giá.

SONG MAI