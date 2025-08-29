Bộ tranh ghép gốm độc đáo tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước

Tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước (Trung tâm Triển lãm Quốc gia), khu vực trưng bày bộ tranh ghép gốm do họa sĩ Mai Văn Nhơn thực hiện, đã thu hút nhiều người xem.

Tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, diễn ra ngày 28-8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, họa sĩ Mai Văn Nhơn (hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai) đã tham gia với các tác phẩm khắc họa chân dung của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhà thơ Bùi Giáng, nghệ sĩ sân khấu Thanh Nga, nghệ sĩ cải lương Phùng Há...

Bộ tranh ghép gốm của họa sĩ Mai Văn Nhơn tại triển lãm

Họa sĩ Mai Văn Nhơn cho biết, ông vô cùng hạnh phúc và hãnh diện khi được giới thiệu bộ tranh ghép gốm trên tại sự kiện trọng đại chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9. Đây không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là trách nhiệm và cơ hội quý giá để đưa gốm Đồng Nai, một di sản văn hóa đặc sắc, hiện diện thông qua tranh ghép gốm trong đời sống nghệ thuật đương đại.

Họa sĩ bên tác phẩm về những người Mẹ Việt Nam

Trước đó, các tác phẩm của Họa sĩ Mai Văn Nhơn được trưng bày tại nhiều triển lãm, bao gồm triển lãm cá nhân tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Việt Nam năm 2017 và triển lãm nhóm với các nghệ sĩ Việt Nam - Pháp tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM năm 2018. Tranh của ông được Hội Mỹ thuật Viêt Nam chọn triển lãm thường xuyên tại các Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đông Nam bộ từ năm 1998 đến nay.

Họa sĩ bên tác phẩm chân dung họa sĩ Bùi Xuân Phái và nhà thơ Bùi Giáng

Năm 2010, ông tham gia thực hiện đoạn tranh gốm mosaic (ghép gốm vào tranh) dài 50m, thuộc Con đường gốm sứ ven Sông Hồng (công trình được tổ chức Guinness thế giới công nhận là bức tranh gốm dài nhất thế giới).

Năm 2017, thực hiện bộ tranh gốm mosaic 21 chân dung các nguyên thủ APEC làm quà tặng quốc gia. Bộ tranh này đã được trao trực tiếp cho các nguyên thủ quốc gia thời điểm đó như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In,…

XUÂN TRUNG