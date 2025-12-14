Mỹ Tâm lập kỷ lục liveshow cá nhân quy mô nhất Việt Nam với 40.000 khán giả

Liveshow See The Light quy tụ tới 40.000 khán giả biến Mỹ Tâm thành nghệ sĩ Việt đầu tiên tổ chức 3 liveshow tại Mỹ Đình - một kỷ lục chưa từng có nghệ sĩ trong nước nào chạm tới.

Mỹ Tâm đi vào lịch sử nhạc Việt: Nghệ sĩ đầu tiên làm 3 liveshow ở Mỹ Đình

Tối 13-12, Liveshow See The Light của ca sĩ Mỹ Tâm diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật hơn 25 năm của cô.

So với Tri Âm (2023) của Mỹ Tâm vốn được xem là chuẩn mực của concert cá nhân tại Việt Nam, See The Light được đầu tư và dàn dựng thành một “siêu concert” trên quy mô lớn hơn, hiện đại hơn và mang đến nhiều trải nghiệm nghệ thuật đa chiều.

Concert được mở màn bằng những giai điệu bay bổng, dẫn dắt người nghe qua từng trang ký ức của Mỹ Tâm. Từ những ca khúc gắn liền với tên tuổi cô đến những bài hát mới đều được phối khí và dàn dựng khác biệt so với bản phát hành gốc. Danh sách bài hát kết hợp phần trình diễn được biên tập sáng tạo, xuyên suốt một câu chuyện âm nhạc.

Mở đầu là những ca khúc như Rực rỡ tháng năm, Giấc mơ tình yêu, Nhé anh, Muộn màng là từ lúc, Nơi mình dừng chân, Hẹn ước từ hư vô, Nếu có buông tay…

Khi concert chuyển sang phần giữa, không khí trở nên mạnh mẽ hơn với những bản nhạc giàu năng lượng như Vì em tất cả, Sai, Đừng hỏi em, Ngày anh ra đi…

Đặc biệt, trong phần cao trào, những ca khúc như See The Light được trình bày đầy cuồng nhiệt với màn fanchant từ 40.000 khán giả đồng thanh.

Mỹ tâm trình diễn các ca khúc sôi động

Tôi không đến đây để chứng minh. Tôi muốn biến See The Light thành nơi hội tụ của những nguồn sáng rực rỡ nhất. See The Light kể về hành trình từ một ngọn nến đến ánh sáng lung linh. Cảm ơn khán giả đã đến để ủng hộ dù trời mưa. Tôi là chiến binh, tôi không ngại gì, chỉ lo khán giả đến bị bệnh” Mỹ Tâm

Khi trình diễn ca khúc Như một giấc mơ, hệ thống in-ear (tai nghe) gặp trục trặc khiến Mỹ Tâm không thể nghe phần nhạc và giọng mình. Tuy nhiên, thay vì né tránh hay xử lý qua loa, cô thẳng thắn chia sẻ sự cố với khán giả và quyết định hát lại trọn vẹn ca khúc để mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất. Cách ứng xử chuyên nghiệp, tôn trọng khán giả của cô tiếp tục ghi điểm mạnh mẽ.

Mashup Anh đợi em được không - Đưa nhau đi trốn và Xích lô - Đi theo bóng mặt trời là một trong những điểm nhấn rực rỡ khi có sự kết hợp của Mỹ Tâm và Đen Vâu. Hai cá tính âm nhạc tưởng chừng khác biệt lại hòa quyện đầy tự nhiên và phóng khoáng.

Mỹ Tâm kết hợp cùng Đen Vâu

Không chỉ gây ấn tượng bằng phần trình diễn, Mỹ Tâm còn mang đến những màn giao lưu đầy cảm xúc, tiếng cười. Màn trò chuyện thân thiết, dễ thương giữa cô và Hòa Minzy khiến khán giả không khỏi thích thú bởi sự tự nhiên, tình cảm giữa hai nghệ sĩ. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của loạt khách mời như Đức Phúc, Erik, Trúc Nhân góp phần làm bức tranh âm nhạc thêm đa sắc, sôi động.

Ở phần kết, Mỹ Tâm lái chiếc xe đạp được trang trí đầy hoa di chuyển đến từng khu vực khán đài, chào khán giả. Khoảnh khắc ấy gợi lại ký ức về một Mỹ Tâm giản dị, mộc mạc trong những ngày đầu theo đuổi con đường nghệ thuật.

Màn bắn pháo 360 độ ở Sân vận động Mỹ Đình

Mỹ Tâm đạp xe, chào từng khu vực vé

Tại sự kiện, Mỹ Tâm chính thức công bố dự án phim điện ảnh sẽ ra mắt vào mùa Xuân năm 2026. Điều này đánh dấu sự trở lại đầy bất ngờ của cô với điện ảnh - lĩnh vực mà khán giả vẫn luôn chờ đợi cô tái xuất sau những lần chạm ngõ trước đây.

TIỂU TÂN