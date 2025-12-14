40 tác giả được vinh danh tại cuộc thi thơ làng Chùa lần thứ 3

Sáng 14-12, tại Hà Nội, Lễ trao giải cuộc thi thơ làng Chùa lần thứ 3 với chủ đề "Thơ ca và Nguồn cội" đã vinh danh 40 tác giả xuất sắc, đánh dấu sức lan tỏa mạnh mẽ của một sân chơi thơ ca khởi nguồn từ làng quê nhưng đã vươn ra thế giới.

Trao giải nhất cho ba tác giả có tác phẩm xuất sắc

Cuộc thi do Hội thơ làng Chùa khởi xướng từ năm 2007. Cuộc thi lần thứ 3 được phát động tháng 2-2025 đã thu hút sự tham dự của hơn 500 tác giả trong và ngoài nước, từ những cây bút không chuyên đến các nhà thơ tên tuổi. Phạm vi tham dự không chỉ giới hạn trong nước mà còn lan tỏa tới nhiều quốc gia như Mỹ, Colombia, Uganda, Uruguay, Romania, Tây Ban Nha, Palestine…

Một điểm nhấn đặc biệt của cuộc thi là toàn bộ bài thơ dự thi đều được đăng công khai trên trang Facebook cá nhân của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, người đồng thời là thư ký cuộc thi. Cách làm này tạo nên một không gian tương tác trực tiếp giữa tác giả, bạn đọc và ban giám khảo, góp phần đưa thơ ca đến gần hơn với công chúng đương đại.

Các tác giả nước ngoài nhận giải Cống hiến

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho rằng, chủ đề Thơ ca và Nguồn cội đã thực sự chạm tới vùng sâu thẳm trong tâm hồn người viết. “Ai cũng có quyền và mong muốn được bày tỏ tình yêu với mảnh đất đã nuôi dưỡng mình, với nền văn hóa của họ”, ông nhấn mạnh. Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, mỗi chùm thơ dự thi là một giọng nói riêng biệt, đầy hình ảnh và cảm xúc, vang lên từ những miền đất và những con người cụ thể. “Cho dù đó là những vùng đất xa xôi và xa lạ, thì tất cả đều chứa đựng vẻ đẹp và sự thiêng liêng của đời sống thế gian”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bày tỏ.

Ban tổ chức đã trao 3 giải A, 7 giải B, 16 giải C, cùng 5 giải Đặc biệt và 9 giải Cống hiến. Giải A thuộc về các tác giả Lý Hữu Lương, Trương Xuân Thiên và Trang Thanh. Giải Đặc biệt được trao cho những tác giả mang đến vẻ đẹp của nghị lực sống, trong khi giải Cống hiến dành cho các nhà thơ nước ngoài có đóng góp cho thơ ca và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Theo nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, thành viên Ban giám khảo, các tác phẩm đoạt giải tuy đa dạng về phong cách nhưng gặp nhau ở một điểm chung: quê hương được nhìn như một không gian văn hóa, tinh thần không thể thay thế. “Tình yêu quê hương trong các bài thơ không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là tiếng nói của cộng đồng, của ký ức văn hóa và bản sắc dân tộc”, ông nhận định.

Năm 1982, Hội thơ làng Chùa ra đời (làng Hoàng Dương, Ứng Hòa, Hà Nội nay là xã Sơn Tiến, Hà Nội); từ đó hội thơ ngày càng phát triển, trở thành hoạt động không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân làng Chùa (tức làng Hoàng Dương, Hà Nội). Đây được xem là ngôi làng duy nhất ở Việt Nam được mệnh danh là "làng thơ", bởi ở đây từ đứa trẻ 5-6 tuổi đến những người cao tuổi đều có thể làm thơ. Đến nay đã có 3 cuộc thi thơ làng Chùa được tổ chức và vẫn giữ nguyên một chủ đề Thơ ca và nguồn cội.

VĨNH XUÂN