Chương trình “Thay lời muốn nói - Năm qua đã làm gì?” khép lại năm 2025

Tối 14-12, tại Nhà hát Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, Chương trình " Thay lời muốn nói" với chủ đề " Năm qua đã làm gì?" được thực hiện và phát sóng trực tiếp trên HTV9, HTVm, YouTube HTV Entertainment, Fanpage Thay Lời Muốn Nói HTV, Tiktok HTV Music.

Đây là chương trình âm nhạc đặc biệt khép lại một năm 2025 nhiều sự kiện nổi bật trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, và trong cuộc sống của mỗi người dân Việt Nam.

Cuối năm, đây là khoảng thời gian mà mỗi người thường hay tự hỏi bản thân, trong năm qua, mình đã làm được những gì, có thể là một năm đã dám bắt đầu, dám rẽ sang con đường mới, thay đổi để phát triển, mạnh mẽ đón nhận, đã tha thứ, buông bỏ, hay chỉ đơn giản là sống chậm lại để lắng nghe chính mình.

Cũng có khi, năm qua là một hành trình gặt hái thành công hay đối mặt với nhiều thử thách, có mất mát, có chia xa… Nhưng trên tất cả, năm qua vẫn là một năm đáng sống, vì mọi người đã đi qua bằng tất cả yêu thương và nỗ lực.

Chương trình âm nhạc Năm qua đã làm gì? muốn gửi đến khán giả một thông điệp thật dịu dàng: dù bạn đã đi qua năm 2025 như thế nào, với sự đủ đầy hay dang dở, với rực rỡ hay chênh vênh, bạn vẫn đã cố gắng hết mình. Chương trình mong được cùng khán giả khép lại năm cũ bằng sự biết ơn và mở ra năm mới bằng niềm tin vào chính mình.

Chương trình cũng mong muốn cùng khán giả nhìn lại hành trình năm 2025 qua những câu chuyện, những bản nhạc và những cảm xúc chân thật nhất, để khép lại một năm cũ bằng một cái ôm dịu dàng, mở ra năm mới nhiều niềm vui và hy vọng mới.

Theo dõi chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức các sáng tác: Năm qua đã làm gì (sáng tác: Bùi Công Nam), Ngày chưa giông bão (Phan Mạnh Quỳnh), Một ngày buồn (Phạm Nguyên Ngọc), Cám ơn tình yêu (Huy Tuấn), Nơi pháo hoa rực rỡ (Hứa Kim Tuyền)...

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Hoàng Bách, Thanh Ngọc, Hồ Trung Dũng, Nguyễn Hải Yến, Xuân Nghi, Lưu Hiền Trinh, Phượng Vũ, Kyo York, Nhã Thy, đoàn múa Ngọc Trai Việt…

Tin liên quan Thay lời muốn nói – Có một ngày ta gặp lại nhau

THÚY BÌNH