Triển lãm tranh của họa sĩ khuyết tật tại Đường sách TPHCM

Ngày 14-12, tại Đường sách TPHCM đã khai mạc triển lãm tranh chủ đề “Âm thanh sắc màu” của các họa sĩ khuyết tật (khiếm thính - khiếm thị) tại lớp Âm thanh Hội họa. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 21-12-2025.

Triển lãm gồm hơn 70 tác phẩm acrylic với màu sắc lạc quan, tươi sáng, chủ đề chính về quê hương, thiên nhiên, động vật. Tất cả các bức tranh đều niêm yết giá và số tiền thu được sẽ trích 50% cho họa sĩ, 25% dùng để duy trì lớp và 25% dùng giúp đỡ các hoàn cảnh kém may mắn hơn.

Một bạn nhỏ thích thú xem tranh tại triển lãm

Đây là triển lãm thường niên của lớp Âm thanh Hội họa tại Đường sách TPHCM vào mỗi cuối năm (bắt đầu từ năm 2017) nhằm giới thiệu những đứa con tinh thần của các học viên khuyết tật đến với người yêu thích hội họa.

Triển lãm mong muốn truyền tải thế giới nội tâm của những họa sĩ không được may mắn toàn vẹn, họ dùng màu sắc như ngôn ngữ để giao tiếp với thế giới. Bên cạnh đó, triển lãm cũng giúp các bạn có thêm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống, đồng thời xóa bỏ những mặc cảm, khơi dậy sự tự tin để hòa nhập cộng đồng.

Tranh thể hiện thế giới nội tâm lạc quan, tươi sáng của các họa sĩ câm điếc

Âm thanh Hội họa là lớp vẽ không thu phí dành cho người khiếm thính - khiếm thị thuộc CLB Mekong Art trực thuộc Hội Mỹ Thuật TPHCM. Đến nay, lớp đã hoạt động 8 năm và hiện có 20 bạn đang theo học với nhiều độ tuổi, đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

TÂM HIỀN