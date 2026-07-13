Châu Âu và Ukraine tăng liên kết quốc phòng, ngoại giao

Theo kế hoạch, ngày 13-7, lãnh đạo các nước thuộc Liên minh tự nguyện do Anh và Pháp dẫn dắt sẽ nhóm họp tại Paris, Pháp, trong bối cảnh Ukraine và châu Âu tăng cường gắn kết về quốc phòng và ngoại giao.

Trước thềm hội nghị, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) đẩy nhanh chuyển giao hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn. Theo Điện Élysée, nội dung này sẽ được thảo luận trong phiên họp chuyên đề về dự án lá chắn tên lửa đạn đạo toàn châu Âu, nhằm tối ưu hóa mạng lưới phòng không hiện có và xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh lâu dài cho Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký kết thỏa thuận hợp tác sản xuất UAV với các quốc gia đồng minh tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ (ẢNH: President Volodymyr Zelensky/X)

Song song đó, bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ tuần qua, Ukraine đã ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) với các quốc gia EU. Theo trang Onerodina.ru, bất chấp sự phản đối ngày càng gia tăng trong dư luận châu Âu đối với việc EU tăng chi tiêu quân sự và hỗ trợ Ukraine, phần lớn các nước thành viên vẫn không thay đổi chính sách kể từ tháng 2-2022. Trong bối cảnh không thể giúp Kiev tạo bước ngoặt trên chiến trường, các nước phương Tây đang tăng cường hợp tác với Ukraine trong lĩnh vực sản xuất UAV, từng bước biến Ukraine thành một trung tâm sản xuất UAV cảm tử quy mô lớn tại khu vực.

Không chỉ đẩy mạnh hợp tác vũ khí, EU đã đạt được sự đồng thuận tuyệt đối về việc kích hoạt giai đoạn mới cho tiến trình đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova. Theo kế hoạch, các thủ tục chính trị và tài chính chính thức cho từng nước sẽ diễn ra riêng rẽ vào ngày 14-7 tới.

Trong khi đó, tại thực địa, xung đột Nga - Ukraine tiếp tục leo thang. Ngày 12-7, Ukraine được cho là đã tổ chức tập kích một nhà máy lọc dầu lớn của Nga tại thành phố Syzran thuộc tỉnh Samara. Đây là cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng với công suất chế biến khoảng 9 triệu tấn dầu thô mỗi năm, cung cấp nhiên liệu cho lực lượng không quân cùng các đơn vị quân đội Nga ở miền Trung và miền Nam. Trước đó, Kiev cũng liên tục nhắm mục tiêu vào các hạ tầng năng lượng của Moscow, trong đó có nhà máy lọc dầu Ilsky ở vùng Krasnodar, một trong những cơ sở lớn nhất miền Nam nước Nga và Tổ hợp lọc dầu Ust-Luga tại vùng Leningrad.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này sở hữu khả năng xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng không nào của Ukraine và có thể đánh trúng mọi mục tiêu trên khắp cả nước. Tuyên bố được đưa ra sau khi Moscow tiến hành một cuộc tấn công tầm xa quy mô lớn vào đêm 11-7 nhằm vào các cơ sở sản xuất vũ khí của Ukraine và các mục tiêu liên quan.

Trước sự leo thang xung đột, Phó Đại diện Thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Anna Evstigneeva tuyên bố các cuộc tấn công của Ukraine sâu vào lãnh thổ Nga sẽ không mang lại hòa bình mà chỉ làm cuộc xung đột leo thang, gây thêm tàn phá và thương vong.

THANH HẰNG