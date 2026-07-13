Thế giới

Iran tấn công trả đũa Mỹ

SGGPO

Ngày 13-7, báo The Guardian đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait, phá hủy các hệ thống radar ở Oman và tấn công các bể chứa nhiên liệu và kho đạn dược tại căn cứ không quân Prince Hassan ở Jordan để trả đũa Mỹ.

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Mô hình tên lửa trưng bày tại thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: WANA

Jordan tuyên bố đã đánh chặn và bắn hạ 4 tên lửa phóng từ Iran, trong khi quân đội Kuwait cho biết đã đánh chặn các mục tiêu trên không. Quân đội Bahrain cáo buộc Iran nhắm mục tiêu vào dân thường trong các cuộc tấn công mới nhất.

Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia đồng minh của Mỹ trong khu vực là hành động trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ vào đêm trước đó nhằm vào hàng chục địa điểm của Iran, bao gồm các hệ thống phòng không, trạm radar...

Trong một diễn biến khác, lưu lượng tàu đi qua eo biển Hormuz giảm mạnh sau các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran. Theo dữ liệu từ công ty tình báo hàng hải Kpler (Bỉ), chỉ có 14 lượt tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy này trong ngày 12-7, mức thấp nhất trong gần một tháng qua.

Hãng thông tấn Mehr của Iran dẫn lời IRGC nhấn mạnh Tehran sẽ chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Mỹ ngừng can thiệp vào các vấn đề của tuyến đường thủy này.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Iran Mỹ Căn cứ quân sự Tên lửa Bahrain Kuwait Radar Eo biển Hormuz

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