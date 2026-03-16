Bộ VH-TT-DL phát động thi viết về bữa cơm gia đình

Bộ VH-TT-DL vừa ban hành thể lệ cuộc thi viết với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, nhằm tôn vinh giá trị truyền thống của gia đình Việt và lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa gắn với mâm cơm sum họp.

Phát động thi viết về bữa cơm gia đình

Cuộc thi được tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2026), hướng tới lựa chọn những tác phẩm chất lượng để tuyên truyền về vai trò của gia đình trong đời sống xã hội. Thông qua các bài viết, ban tổ chức mong muốn khẳng định ý nghĩa của bữa cơm gia đình như không gian gắn kết các thành viên, nuôi dưỡng tình thân, giữ gìn hạnh phúc và truyền trao các giá trị văn hóa giữa các thế hệ.

Tác phẩm dự thi có thể khai thác nhiều khía cạnh khác nhau của bữa cơm gia đình, như những kỷ niệm gắn với bước ngoặt, biến cố hoặc niềm vui lớn; câu chuyện về hương vị quê nhà qua những món ăn bình dị của bà, của mẹ; hay những bữa cơm góp phần hóa giải mâu thuẫn, gắn kết các thế hệ trong gia đình.

Ban tổ chức cũng khuyến khích những bài viết về giáo dục gia đình từ mâm cơm, nơi mỗi người học cách ứng xử, kính trên nhường dưới, biết mời cơm, chia sẻ và quan tâm lẫn nhau. Cuộc thi đồng thời mở ra góc nhìn về bữa cơm gia đình trong bối cảnh đời sống hiện đại, khi nhịp sống bận rộn và công nghệ số đang làm thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt.

Bài dự thi được viết bằng tiếng Việt, dưới hình thức văn xuôi, dung lượng tối đa 1.500 chữ; trong đó thông điệp chính không quá 30 chữ. Tác giả có thể gửi kèm hình ảnh hoặc video minh họa qua thư điện tử, với hình ảnh định dạng JPG, PNG và video định dạng MP4, thời lượng không quá 30 giây.

Mỗi cá nhân được gửi nhiều bài dự thi và có thể sử dụng tên thật hoặc bút danh. Tác giả chịu trách nhiệm về tính trung thực và quyền tác giả đối với tác phẩm. Trường hợp tác giả dưới 18 tuổi phải có chữ ký xác nhận của cha mẹ hoặc người giám hộ trong phiếu đăng ký dự thi.

Thời gian nhận bài từ ngày 1-4 đến hết 31-5, tính theo dấu bưu điện hoặc thời điểm gửi thư điện tử. Bài dự thi gửi qua bưu điện về Phòng Công tác gia đình, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, số 51 Ngô Quyền, phường Cửa Nam, Hà Nội; hoặc gửi qua email: buacomgiadinh286@gmail.com, với tiêu đề ghi rõ “Bài viết tham gia Cuộc thi viết về Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 20 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 10 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải 5 triệu đồng; 3 giải khuyến khích, mỗi giải 2,5 triệu đồng, kèm giấy chứng nhận của ban tổ chức.

VĨNH XUÂN