Giám sát toàn diện từ ban hành chính sách đến thực hiện và xử lý trách nhiệm

Chiều 10-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính”.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi báo cáo tại phiên họp của UBTVQH chiều 10-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát cho biết, 3 nhóm nội dung giám sát là việc ban hành chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng trụ sở sau sắp xếp; kết quả tổ chức thực hiện (việc bố trí, xử lý trụ sở; xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng chuyển đổi số; công tác thanh tra, kiểm toán và xử lý vi phạm) và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Đối tượng giám sát bao gồm Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố. Đoàn giám sát cũng dự kiến đề nghị các cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam cung cấp thông tin, nhưng không đưa các cơ sở hoạt động sự nghiệp vào đối tượng giám sát vì loại tài sản này có chế độ quản lý riêng.

Dự kiến tổ chức 4 đoàn công tác tại 12 tỉnh, thành phố trọng điểm gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Phú Thọ, TPHCM, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa. Đáng lưu ý, Chủ nhiệm Phan Văn Mãi đề xuất phương án báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5-2027), sớm hơn 6 tháng so với dự kiến ban đầu, nhằm kịp thời phản ánh các vấn đề phát sinh và nâng cao giá trị thực tiễn của các kiến nghị sau giám sát.

Góp ý về vấn đề này, các ý kiến tại phiên họp ghi nhận quyết tâm triển khai giám sát nhanh, quyết liệt, nhưng cho rằng đây là vấn đề rất phức tạp, cần có đủ thời gian để xem xét kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, không nên rút ngắn thời gian mà giữ tiến độ như Quốc hội đã quyết định, với số liệu thu thập đến hết tháng 6-2027 và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 (cuối năm 2027).

ANH PHƯƠNG