Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu

Sáng 11-6, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2026).

Video Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu. Thực hiện: CẨM TUYẾT

Đoàn đã đến thăm, chúc thọ cụ Trần Văn Mãnh, ngụ phường Tân Sơn Hòa, đảng viên 70 năm tuổi Đảng; cụ Nguyễn Sỹ Hóa, ngụ phường Tân Sơn, là thương binh; cụ Đào Đợi, ngụ phường Tân Bình, đảng viên 44 năm tuổi Đảng.

Đoàn đại biểu đến thăm, chúc thọ cụ Trần Văn Mãnh

Tại mỗi nơi đến thăm, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt hằng ngày của các cụ. Đồng chí bày tỏ vui mừng khi các cụ luôn minh mẫn, sống vui, được gia đình và địa phương phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo.

Đoàn đại biểu đến thăm, chúc thọ cụ Nguyễn Sỹ Hóa

Đồng chí Phạm Thành Kiên nhấn mạnh, người cao tuổi là “cây cao bóng cả”, là “vốn quý” của dân tộc, mang trong mình bề dày kinh nghiệm, tiếp tục có vai trò quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cho thế hệ trẻ.

Đoàn đại biểu đến thăm, chúc thọ cụ Đào Đợi

Thay mặt đoàn, đồng chí Phạm Thành Kiên chúc các cụ sống vui, sống khỏe, tiếp tục động viên con cháu tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình.

CẨM TUYẾT