Thống nhất các nguyên tắc phân chia thuế giá trị gia tăng cho địa phương

Chiều 10-6, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn 2027 - 2030.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình tại phiên họp chiều 10-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng phần ngân sách các địa phương được hưởng cho từng địa phương; đảm bảo quản lý tập trung, thống nhất, đồng thời gắn với mức độ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu tiêu dùng cuối cùng hàng hóa, dịch vụ của từng địa phương (có xem xét đến đặc điểm về dân số, diện tích).

Theo người đứng đầu Bộ Tài chính, việc điều chỉnh nguồn thu từ sắc thuế này không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cân đối ngân sách của các địa phương.

Quang cảnh phiên họp chiều 10-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Qua thẩm tra, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản nhất trí với nguyên tắc phân chia thuế giá trị gia tăng theo đề nghị của Chính phủ trên nguyên tắc bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và tính chủ động của ngân sách địa phương.

“Việc phân chia trên cơ sở các tiêu chí dân số, GRDP bình quân đầu người và diện tích tự nhiên phù hợp với bản chất của thuế giá trị gia tăng gắn với sức mua và tiêu dùng cuối cùng”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi nhận định.

Đại biểu dự họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng lưu ý, do đây là lần đầu tiên áp dụng phương thức tính mới, Chính phủ cần tiếp tục lấy ý kiến và rà soát kỹ lưỡng từ phía các địa phương. Đồng thời, cần nghiên cứu bổ sung số liệu mô phỏng kết quả phân chia, tỷ lệ và số thu dự kiến cho từng địa phương theo số liệu năm 2025 để làm rõ tác động thực tế của chính sách.

Để bảo đảm tính chính xác, minh bạch của số liệu và phòng chống tiêu cực (vì các số liệu theo tiêu chí là căn cứ trực tiếp để tính tỷ lệ phân chia thuế giá trị gia tăng), Chính phủ cần nghiên cứu xây dựng hệ thống dữ liệu có tính kết nối và dễ dàng kiểm chứng độc lập.

Phó Chủ tịch Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các đơn vị liên quan tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo nghị quyết theo đúng quy trình, bảo đảm tuân thủ Luật Ngân sách nhà nước.

ANH PHƯƠNG