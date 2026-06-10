Cử tri kiến nghị tăng cường quản lý đất công, xử lý tình trạng xả rác trái phép

Tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa X, cử tri phường Thủ Dầu Một và phường Lái Thiêu đã phản ánh nhiều vấn đề dân sinh liên quan đến quản lý đất công, bảo vệ môi trường, giao thông và hoạt động của chính quyền cơ sở.

Chiều 10-6, Tổ đại biểu HĐND TPHCM - đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri phường Lái Thiêu trước Kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, cùng các đại biểu HĐND thành phố.

Tại hội nghị, cử tri được thông tin về kết quả hoạt động của HĐND TPHCM 6 tháng đầu năm 2026 và nội dung dự kiến của kỳ họp diễn ra trong hai ngày 18 và 19-6.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri phản ánh tình trạng phương tiện né Trạm thu phí cầu Phú Long, lưu thông vào các tuyến đường dân sinh, gây áp lực lên hạ tầng giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Cử tri phường Lái Thiêu kiến nghị giải quyết bất cập giao thông và tăng cường phân cấp cho cơ sở

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, nhất là trong lĩnh vực quản lý điện năng và xử lý sự cố điện, giúp cơ sở chủ động hơn trong giải quyết các vấn đề phát sinh.

Cử tri Nguyễn Thị Bích, khu phố Long Thới trình bày nhiều ý kiến tâm huyết

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng ghi nhận và cảm ơn những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với sự phát triển của địa phương và thành phố. Đồng thời, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng đã thông tin thêm về việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công theo quy định của TPHCM; giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị còn lại, Tổ đại biểu HĐND TPHCM sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và phản hồi đến cử tri trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng giải đáp kiến nghị của cử tri

Cùng ngày, Tổ đại biểu số 1 HĐND TPHCM cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 tại phường Thủ Dầu Một. Tham dự buổi tiếp xúc có bà Nguyễn Khoa Diệu An, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; bà Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một, cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thủ Dầu Một

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như quản lý, sử dụng đất công; tình trạng ô nhiễm môi trường, xả rác bừa bãi tại các khu đất công, đất trống; những bất cập trong thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải cồng kềnh; việc chỉnh trang đô thị, vỉa hè và hệ thống chiếu sáng trên địa bàn.

Cử tri kiến nghị các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường

Cử tri Nguyễn Văn Hùng (khu phố Phú Thọ 7) phản ánh, hiện nay trên địa bàn còn một khu đất công rộng hàng ngàn mét vuông chưa được đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực. Các cơ quan chức năng cần sớm khảo sát, đánh giá hiện trạng để nghiên cứu chuyển đổi thành công trình công cộng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của người dân địa phương.

Một số ý kiến phản ánh tình trạng các khu đất bị bỏ hoang, cỏ mọc gây lãng phí

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Văn Lâm cho rằng công tác thu gom rác thải vẫn còn nhiều bất cập do chưa có quy định thống nhất về mức phí, đặc biệt đối với rác thải cồng kềnh. Hiện người dân phải tự thỏa thuận với đơn vị thu gom nên phát sinh nhiều mức giá khác nhau, dẫn đến tình trạng một số hộ tự ý vứt bỏ rác ra môi trường, gây mất mỹ quan đô thị.

Giải đáp các kiến nghị của cử tri, đại diện UBND phường Thủ Dầu Một cho biết, thời gian qua, địa phương đã xử phạt 13 trường hợp vi phạm quy định về xả rác không đúng nơi quy định. Đối với các khu đất thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố hoặc các bộ, ngành Trung ương, phường sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp và chuyển kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc phát biểu tại hội nghị

Trao đổi tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, cho biết thời gian tới, Sở sẽ tham mưu UBND TPHCM ban hành quy định chung về công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời xây dựng kế hoạch phân loại rác tại nguồn trên toàn địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Hồng Nguyên cũng đề nghị phường Thủ Dầu Một tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các vấn đề môi trường mà cử tri phản ánh; phối hợp với chủ sử dụng đất để quản lý chặt các khu đất công, đất trống nhằm ngăn chặn tình trạng đổ rác trái phép trên địa bàn.

TÂM TRANG