Thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu tại TPHCM

Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các cụ; mong các cụ tiếp tục dạy dỗ, động viên con cháu tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu cùng đoàn đến thăm, chúc thọ cụ Phan Thị Hòa Điều. Ảnh: TIẾN ĐẠT

Ngày 10-6, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2026).

Đoàn đã đến thăm, chúc thọ cụ Phan Thị Hòa Điều (ngụ phường Diên Hồng), cụ Đường Thị Tuyết Hoa (ngụ phường An Lạc) và cụ Võ Thị Sanh (ngụ phường Chánh Hưng).

Tại mỗi nơi đến thăm, đồng chí Dương Trọng Hiếu đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các cụ; đồng thời nhấn mạnh TPHCM luôn xác định ưu tiên công tác chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi. Đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, mong các cụ tiếp tục dạy dỗ, động viên con cháu tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, đóng góp cho sự phát triển của địa phương và TPHCM.

* Cùng ngày, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi.

Đoàn đến thăm, chúc thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ba

Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ba (ngụ xã Thái Mỹ) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Phiền (ngụ xã Tân An Hội), đồng chí Nguyễn Công Vinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ đối với Tổ quốc.

Đoàn đến thăm, chúc thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Phiền

Thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chúc các Mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

CẨM TUYẾT - CẨM NƯƠNG