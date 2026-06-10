Đề phòng mưa dông trong 2 ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Trong 2 ngày thi tốt nghiệp THPT (ngày 11 và 12-6), thời tiết thuận lợi trên cả nước. Tuy nhiên, phụ huynh và thí sinh cần lưu ý mưa dông vào chiều tối ở nhiều khu vực và nắng nóng cục bộ tại Trung bộ.

Các thí sinh đến điểm thi tại Trường THCS Trần Đăng Ninh (phường Hà Đông, TP Hà Nội) để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiều 10-6. Ảnh: PHÚC HẬU

Chiều 10-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tiếp tục thông tin về thời tiết cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tại Bắc bộ, ngày 11 và 12-6 trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông nhiều hơn các địa phương khác trong khu vực.

Từ Thanh Hóa đến TP Huế, ngày 11-6 có mưa rào và dông rải rác vào buổi sáng và chiều tối, ban ngày có nắng gián đoạn. Ngày 12-6, mưa giảm, trời nắng, một số nơi có khả năng xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung bộ tiếp tục là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước. Trong 2 ngày thi, trời nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Mưa dông xuất hiện vài nơi vào chiều tối và đêm.

Tại khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, ban ngày có nắng, chiều tối và tối xuất hiện mưa dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất ở cao nguyên Trung bộ là 29-32 độ C, thấp hơn các khu vực khác; Nam bộ phổ biến 32-35 độ C.

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, điểm chung trong 2 ngày thi là ban ngày có nắng, mưa chủ yếu về chiều tối và đêm.

Riêng duyên hải Nam Trung bộ là khu vực nóng nhất trong 2 ngày thi, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; cao nguyên Trung bộ mát nhất với nhiệt độ thấp nhất là 21 độ C và cao nhất phổ biến 29-32 độ C.

﻿ Đồ họa có sử dụng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế thay đổi thời tiết giữa 2 ngày thi với xu hướng giảm mưa và tăng nắng nóng trong ngày 12-6. Trong khi Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có hình thái thời tiết tương đối ổn định giữa 2 ngày thi, mưa dông chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và đêm.

PHÚC VĂN