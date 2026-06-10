Nhiều đơn vị tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Ngày 10-6, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân và Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đến dự, chỉ đạo.

Năm 2026, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới thuộc 5 tỉnh, thành phố gồm: TPHCM, Lâm Đồng, An Giang, Đồng Nai, Cần Thơ.

Chiến sĩ mới thực hiện nghi thức tuyên thệ

Các chiến sĩ mới có độ tuổi từ 18 đến 25, trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 24,22%, trong đó có 7 đồng chí là đảng viên chính thức. Tình hình tư tưởng chiến sĩ mới ổn định, xác định tốt nhiệm vụ, 100% đủ điều kiện sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện.

Quán triệt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sau 3 tháng, đơn vị đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện chiến sĩ mới theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Kiểm tra “3 tiếng nổ” kết quả đạt giỏi.

Song song với huấn luyện, công tác quản lý tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và các hoạt động phong trào được đơn vị thực hiện chu đáo, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Chiến sĩ mới tham gia duyệt đội ngũ

Phát biểu chỉ đạo, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân biểu dương kết quả đạt được của Trung tâm huấn luyện. Đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục quản lý, định hướng tốt tư tưởng chiến sĩ đến khi bàn giao về các đơn vị mới bảo đảm an toàn tuyệt đối; đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc để nâng cao hiệu quả cho các khóa huấn luyện tiếp theo.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán phát biểu tại buổi lễ

Đối với các chiến sĩ mới, Tư lệnh Vùng 2 yêu cầu sau khi được biên chế về các đơn vị cần nhanh chóng ổn định, phát huy sức trẻ và tinh thần tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội. Các chiến sĩ phải không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Các chiến sĩ mới tại buổi lễ tuyên thệ

* Cùng ngày, Trung đoàn Minh Đạm, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức Lễ tuyên thệ cho 324 chiến sĩ mới. Đại tá Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 tại Trung đoàn Minh Đạm, Bộ Tư lệnh TPHCM

Sau 3 tháng huấn luyện với tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, các chiến sĩ mới đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình huấn luyện theo quy định. Kết quả kiểm tra cho thấy 100% các nội dung đều đạt yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chiến sĩ mới Trung đoàn Minh Đạm tuyên thệ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Cư, biểu dương kết quả học tập, rèn luyện của các chiến sĩ mới. Đồng chí ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ các cấp thuộc Trung đoàn Minh Đạm trong công tác quản lý, giáo dục và huấn luyện bộ đội. Đồng chí Phó Tư lệnh TPHCM trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương và các gia đình đã luôn đồng hành, là hậu phương vững chắc để các chiến sĩ an tâm công tác.

Đại tá Trần Văn Cư động viên chiến sĩ mới

Sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới sẽ được điều động, biên chế về các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang TPHCM; một số đồng chí có thành tích xuất sắc được lựa chọn tham gia đào tạo Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng tại các Nhà trường thuộc Quân khu 7.

* Cũng trong ngày 10-6, Trung đoàn Bộ binh 6, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức Lễ tuyên thệ cho 270 chiến sĩ mới.

Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại Trung đoàn Bộ binh 6, Bộ Tư lệnh TPHCM

Qua kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, 100% chiến sĩ mới của đơn vị có lập trường tư tưởng vững vàng, ý chí quyết tâm cao, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; hiểu biết và sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài, trang bị trong biên chế; nắm vững các nội dung điều lệnh quản lý bộ đội, thuần thục động tác điều lệnh đội ngũ; đơn vị ổn định, bảo đảm an toàn.

MẠNH THẮNG