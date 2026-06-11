PGS-TS Trần Hoàng Ngân đoạt giải nhất cuộc thi “Lắng nghe người dân hiến kế” lần 7

Ngày 11-6, Báo Người Lao Động tổ chức lễ tổng kết và trao giải 3 cuộc thi: “Lắng nghe người dân hiến kế” lần 7, “Lòng tốt quanh ta” lần 4 và “Tôi yêu Thành phố của tôi”.

Tại lễ trao giải, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân cho biết, 3 cuộc thi có tên gọi, chủ đề riêng nhưng cùng hướng đến mục tiêu góp phần xây dựng TPHCM, rộng hơn là đất nước, dân tộc ngày càng tốt đẹp hơn bằng trí tuệ, lòng nhân ái, tình yêu và trách nhiệm.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân phát biểu tại lễ trao giải

Với cuộc thi “Lắng nghe người dân hiến kế” lần 7, sau 7 năm tổ chức, cuộc thi đã trở thành diễn đàn để người dân, chuyên gia, nhà khoa học đóng góp những ý tưởng thiết thực cho sự phát triển của TPHCM. Năm nay, Ban Tổ chức nhận được 70 bài hiến kế, tập trung vào chủ đề “Để TPHCM thành siêu đô thị vùng hiện đại, xanh, thông minh”.

Cuộc thi “Lòng tốt quanh ta” lần 4 nhận gần 200 tác phẩm dự thi, là những câu chuyện về các tấm gương sống tử tế, nghĩa cử đẹp và những con người bình dị, giàu lòng nhân ái.

Trong khi đó, cuộc thi “Tôi yêu Thành phố của tôi”, được phát động nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhận 130 tác phẩm chỉ trong 1 tháng.

Tác giả Trần Hoàng Ngân nhận giải nhất cuộc thi “Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7

Kết quả, giải nhất cuộc thi “Lắng nghe người dân hiến kế” lần 7 được trao cho tác phẩm “Kiến tạo thành phố đáng sống” của tác giả PGS-TS Trần Hoàng Ngân. Giải nhì thuộc về tác phẩm “Mở lối giảm ùn tắc quanh cảng từ trên cao” của tác giả Trương Nam Thuận. Ban Tổ chức cũng trao 1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc.

Các tác giả nhận giải nhì cuộc thi “Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7

Ở cuộc thi “Lòng tốt quanh ta” lần 4, Ban Tổ chức không trao giải nhất. Giải nhì được trao cho tác phẩm “Nơi sắc màu thay tiếng nói” của tác giả Vân Nhi; ngoài ra còn có 2 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Tác giả Nguyễn Thị Hậu nhận giải ba cuộc thi "Tôi yêu thành phố của tôi"

Tương tự, cuộc thi “Tôi yêu Thành phố của tôi” không có giải nhất. Giải nhì được trao cho tác phẩm “Yêu thành phố từ những trang báo nhân văn, tử tế” của tác giả Lưu Đình Long. Hai giải ba thuộc về tác phẩm “Đô thị đặc biệt của tôi” của tác giả Nguyễn Thị Hậu và “Thành phố của những vòng tay” của tác giả Nguyễn Ngọc Thanh Trúc.

THU HƯỜNG