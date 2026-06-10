TPHCM tiếp tục tăng cường quản lý trật tự xây dựng

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng theo phân cấp quản lý.

Khu vực phường Bình Phú (TPHCM) nhìn từ trên cao. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngày 10-6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký văn bản truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Thời gian qua, dù UBND TPHCM đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng nhưng tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại một số khu vực còn diễn biến phức tạp. Có trường hợp vi phạm xây dựng chưa được phát hiện, xử lý kịp thời làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng.

Nhằm khắc phục các tồn tại trên, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng theo phân cấp quản lý. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật, không để xảy ra các “điểm nóng” về trật tự xây dựng.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu phải kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng nhưng thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm về xây dựng trên địa bàn quản lý.

THANH HIỀN