Cử tri xã Long Hải kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về BHYT, hạ tầng giao thông

Nhiều cử tri kiến nghị thành phố xem xét bỏ thủ tục chuyển tuyến giữa các bệnh viện trên địa bàn nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.

Cử tri xã Long Hải phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri

Chiều 10-6, Tổ đại biểu số 13 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm ông Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM và ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM đã tiếp xúc cử tri xã Long Hải (TPHCM) trước kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, tổ đại biểu HĐND TPHCM đã thông tin đến cử tri kết quả hoạt động của Thường trực HĐND TPHCM trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc trước.

Nhiều cử tri kiến nghị thành phố xem xét bỏ thủ tục chuyển tuyến giữa các bệnh viện trên địa bàn nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề xuất có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với những người tham gia hiến máu tình nguyện nhiều lần để khuyến khích, động viên phong trào.

Tổ đại biểu số 13 HĐND TPHCM khóa XI tiếp xúc cử tri xã Long Hải

Về hạ tầng giao thông, cử tri đề nghị các cơ quan chức năng đôn đốc chủ đầu tư và đơn vị thi công sớm triển khai xây dựng vỉa hè trên tuyến Hương lộ 5 nhằm bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Ngoài ra, nhiều ý kiến bày tỏ sự quan tâm đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, nhân sự cơ sở sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy và kết thúc hoạt động của tổ dân cư.

Các kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương đã được lãnh đạo UBND xã và các phòng, ban liên quan giải đáp tại buổi tiếp xúc. Những nội dung vượt thẩm quyền được Tổ đại biểu số 13 HĐND TPHCM tiếp thu, tổng hợp để phản ánh tại kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM sắp tới.

THÀNH HUY